Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Комментарии
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Жителей Коми выйти из самоизоляции призвали псевдоврачи
Авторы ролика поддерживают позицию о преувеличении опасности коронавируса и утверждают, что самоизоляция – обман народа, все придумано для цифровизации населения.
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В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
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Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста
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Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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МЭА прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых
По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.
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США ускорят разработку вакцины от коронавируса
На ускорении разработки вакцины от коронавируса настаивает администрация Белого дома, сообщает Bloomberg.
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Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
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«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ
Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа.
Lenta.ru 04:35
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На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета вчера в 09:11
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Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
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Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Общество
В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции
Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал24 03:20
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Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 28 апреля в 15:29
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Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
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Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции
Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Владимир Сивцев назначен министром транспорта Якутии
Министром транспорта и дорожного хозяйства региона назначен Владимир Сивцев, ранее занимавший должность замминистра экономики, передает телеканал «Якутия 24».О кадровом назначении сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Twitter.Справка:Владимир Сивцев родился в 1984 году в Якутске.
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Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
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Авто
Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты
Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс вчера в 10:51
Армия и оружие
Германия и Франция разработают танк нового поколения
Германия и Франция заключили соглашение о совместной разработке основного боевого танка нового поколения, который в будущем должен будет заменить устаревающие Leopard 2 и Leclerc.
N+1 вчера в 09:25
Происшествия
В Томской области умер первый пациент с коронавирусом
В Томской области зарегистрирован первый случай смерти пациента с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:09
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
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В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемок сиквелов «Аватара».
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Космос
Вереницу спутников заметили в ночном небе жители Ставрополья
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В Петербурге COVID-19 чаще всего болеют люди активного возраста
Как сообщалось, в Санкт-Петербурге за сутки выявлено 336 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Авто
Lincoln отказался от выпуска электромобиля на базе Rivian
Lincoln, как сообщается, сообщил дилерам о своем решении отменить выпуск электрокара в понедельник, 28 апреля, сославшись на «текущую ситуацию».
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