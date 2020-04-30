Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Цены на нефть пошли вверх

Lenta.ruвчера в 23:00

Новости кризиса 30 апреля. Россияне боятся кризиса больше, чем COVID, цены на нефть растут

URA.Ru00:13

Стоимость нефти марки Brent приблизилась к отметке в $26 за баррель

Life.ruвчера в 23:09

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:18

Цена нефти Brent поднялась выше $26 за баррель

News.ru00:00

Цена нефти Brent выросла на 10%

ТАССвчера в 22:21

Нефть Brent стремится к $27 за баррель

REGNUM00:25
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Комментарии

Здоровье

Жителей Коми выйти из самоизоляции призвали псевдоврачи

Авторы ролика поддерживают позицию о преувеличении опасности коронавируса и утверждают, что самоизоляция – обман народа, все придумано для цифровизации населения.
SM News 05:24
Происшествия

В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке

REGNUM вчера в 23:03
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Lenta.ru 01:48
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Кино

Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста

REGNUM вчера в 04:28
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Энергетика

МЭА прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых

По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.
Коммерсантъ 04:53
Политика

США ускорят разработку вакцины от коронавируса

На ускорении разработки вакцины от коронавируса настаивает администрация Белого дома, сообщает Bloomberg.
Финансовая газета 04:00
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Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
4
Энергетика

«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа.
Lenta.ru 04:35
2
Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета вчера в 09:11
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Экономика

Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
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Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
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Общество

В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции

Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал24 03:20
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Кино

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 28 апреля в 15:29
30
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
1K
Общество

Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Политика

Владимир Сивцев назначен министром транспорта Якутии

Министром транспорта и дорожного хозяйства региона назначен Владимир Сивцев, ранее занимавший должность замминистра экономики, передает телеканал «Якутия 24».О кадровом назначении сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Twitter.Справка:Владимир Сивцев родился в 1984 году в Якутске.
Якутия 24 02:14
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Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
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Авто

Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты

Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс вчера в 10:51
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Армия и оружие

Германия и Франция разработают танк нового поколения

Германия и Франция заключили соглашение о совместной разработке основного боевого танка нового поколения, который в будущем должен будет заменить устаревающие Leopard 2 и Leclerc.
N+1 вчера в 09:25
2
Происшествия

В Томской области умер первый пациент с коронавирусом

В Томской области зарегистрирован первый случай смерти пациента с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:09
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
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Кино

В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемок сиквелов «Аватара».
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Космос

Вереницу спутников заметили в ночном небе жители Ставрополья

Пятигорск-портал 27 апреля в 13:13
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Общество

В Петербурге COVID-19 чаще всего болеют люди активного возраста

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге за сутки выявлено 336 новых случаев коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:36
Авто

Lincoln отказался от выпуска электромобиля на базе Rivian

Lincoln, как сообщается, сообщил дилерам о своем решении отменить выпуск электрокара в понедельник, 28 апреля, сославшись на «текущую ситуацию».
SpeedMe вчера в 00:55
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Общество

Открытие главного храма ВС России перенесено из-за пандемии

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