Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
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В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
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Норвежские F-16 сопроводили Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями
Норвегия поднимала истребители F-16 для сопровождения российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в небе над Баренцевым и Норвежским морями.
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Сергей Местников назначен и.о. вице-премьера Якутии
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Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион
На заседании оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 приняли решение с 1 мая серьезно ужесточить режим въезда в регион, сообщает пресс-служба правительства края.
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Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive
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Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Парковка в Москве станет бесплатной в майские праздники
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По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
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Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
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В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
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Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
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В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов.
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Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
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«Карпин, когда пришел в „Спартак“, довольно корявенький был поначалу». Большое интервью Олега Романцева
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Продажи Lada Xray Cross Instinct начались в России
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