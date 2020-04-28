Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Повторится ли апокалипсис на рынке нефти: что нужно знать

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Нефть сохраняет рост к концу торговой сессии

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Цена нефти Brent упала ниже $19 за баррель

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Цена нефти марки Brent превысила $23

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«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

Интерфакс00:38

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

RT на русском09:34

Июльская цена нефти Brent превысила 25 долларов

Life.ru26 апреля в 21:03
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Политика

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Пресс-секретарь Владимира Путина указал на то, что четкого понимания по срокам возобновления международного авиасообщения в настоящее время ни у кого нет.
Экономика сегодня 20:06
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В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах.
Lenta.ru 06:37
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Переводы по номеру телефона стали бесплатными

С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей.
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«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса

Жители Китая рассказали, какая обстановка наблюдается в стране после пандемии.
ToDay News Ufa 00:22
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Здоровье

Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19

Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
РИА Новости 15:25
5
Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Авто

BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей

Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:51
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Гаджеты

Предзаказы на «умные» часы Amazfit X стартуют 28 апреля

До настоящего времени «умные» часы Huami Amazfit X, презентованные чуть менее года назад, летом 2019 года, все еще оставались недоступными для пользователей.
RuNews24.ru 27 апреля в 06:18
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Политика

Помпео заявил об угрозе голода в КНДР

В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

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Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи

Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.
News.ru 13:39
Происшествия

Рядом с телом главы нижегородского ГИБДД нашли предсмертную записку

Как сообщают источники NN, RU в силовых органах, рядом с телом погибшего сегодня Павла Ржевского была найдена предсмертная записка.
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
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Суд арестовал еще двоих участников митинга во Владикавказе

Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения еще троим участникам митинга против «режима самизоляции».
Медиазона 14:04
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Общество

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
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Армия и оружие

Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету

В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
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Космос

Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля

Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
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Футбол

Министерство труда Германии одобрило проведение матчей без зрителей

Министерство труда Германии поделилось мнением относительно идеи проведения футбольных матчей первой и второй Бундеслиги без зрителей.
Газета.Ru 17:50
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Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК 20:00
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На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
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В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом

Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
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Песков: России удалось избежать катастрофического сценария эпидемии

России удалось избежать катастрофического итальянского сценария развития эпидемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество

Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
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Политика

США решили ускорить создание вакцины от коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа занимается разработкой проекта по ускорению темпов создания вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:13
Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
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Энергетика

В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве

В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
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