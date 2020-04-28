Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 20:32, Ашберн
Комментарии
Политика
Песков высказался о сроках возобновления международного авиасообщения
Пресс-секретарь Владимира Путина указал на то, что четкого понимания по срокам возобновления международного авиасообщения в настоящее время ни у кого нет.
Экономика сегодня 20:06
Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах.
Lenta.ru 06:37
Экономика
Переводы по номеру телефона стали бесплатными
С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей.
Российская газета 12:03
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители Китая рассказали, какая обстановка наблюдается в стране после пандемии.
ToDay News Ufa 00:22
Здоровье
Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19
Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
РИА Новости 15:25
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Авто
BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей
Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:51
Гаджеты
Предзаказы на «умные» часы Amazfit X стартуют 28 апреля
До настоящего времени «умные» часы Huami Amazfit X, презентованные чуть менее года назад, летом 2019 года, все еще оставались недоступными для пользователей.
RuNews24.ru 27 апреля в 06:18
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 01:25
Общество
Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи
Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.
News.ru 13:39
Происшествия
Рядом с телом главы нижегородского ГИБДД нашли предсмертную записку
Как сообщают источники NN, RU в силовых органах, рядом с телом погибшего сегодня Павла Ржевского была найдена предсмертная записка.
Нижний Новгород on-line 17:47
Происшествия
Суд арестовал еще двоих участников митинга во Владикавказе
Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения еще троим участникам митинга против «режима самизоляции».
Медиазона 14:04
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
Армия и оружие
Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету
В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
Московский Комсомолец 11:13
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
Футбол
Министерство труда Германии одобрило проведение матчей без зрителей
Министерство труда Германии поделилось мнением относительно идеи проведения футбольных матчей первой и второй Бундеслиги без зрителей.
Газета.Ru 17:50
Здоровье
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК 20:00
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
Здоровье
В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом
Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
Политика
Песков: России удалось избежать катастрофического сценария эпидемии
России удалось избежать катастрофического итальянского сценария развития эпидемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вести.Ru 19:19
Общество
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
Политика
США решили ускорить создание вакцины от коронавируса
Администрация президента США Дональда Трампа занимается разработкой проекта по ускорению темпов создания вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:13
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 00:40