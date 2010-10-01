Энергетика

iReactoriReactorСтоимость нефти Brent превысила $27 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК по сокращению добычи превысила 27 долларов за баррель на торгах лондонской биржи ICE.
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Эхономика: Сработает ли сделка ОПЕК+

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Цены на нефть начали расти

News.ruвчера в 10:27

Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

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Цена нефти Brent поднялась выше $27

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Нефть взяла передышку после быстрого роста

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Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском30 апреля в 01:18
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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В Волгоградской области умер десятый пациент с коронавирусом

Число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области увеличилось до 10 человек, всего случаев COVID-19 в регионе зарегистрировано 432, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.
РИА Новости 04:53
Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
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Экс-супруг Лолиты после развода побежал в полицию писать заявление

Фитнес-тренер Дмитрий Иванов после развода с Лолитой Милявской написал заявлению в полицию, требуя наказать ее за клевету.
НТВ 30 апреля в 07:58
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
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Собянин: Россия пошла по европейскому пути заболеваемости COVID-19

В России уже не возможен китайский вариант развития ситуации с коронавирусом, страна пошла по европейскому сценарию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
BFM.ru 05:27
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Общество

В Москве приготовились ужесточить ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности ужесточить режим ограничений, если этого потребует ситуация.
Lenta.ru 05:39
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Шоу-бизнес

Умер старейший актер Вахтанговского театра Евгений Федоров

«После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер - заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», - сообщили в пресс-службе театра.
Ридус вчера в 05:13
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Общество

Попова: до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
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Общество

25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
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Общество

В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID

Скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших в Москве.
Известия 04:57
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс 04:17
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Политика

Украинцы потребовали от Польши вернуть их землю

Варшава, 30 апреля 2020, 07:45 — REGNUM В годовщину принудительного переселения украинцев из Польши на Украину в рамках операции «Висла» Союз украинцев в Польше (ZUwP) потребовал вернуть имущество депортированных.
REGNUM 30 апреля в 00:45
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Политика

Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
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8 самых интересных фактов о принцессе Шарлотте, которые не все знают

Интересно, осуществят ли ее мечту родители или бабушки с дедушками.
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Наука

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
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Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Здоровье

Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 01:27
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
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Общество

В Испании разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на улице

Жители Испании начиная с субботы могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице.
ТАСС вчера в 17:30
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Здоровье

Мурашко: в России на ИВЛ находятся до 1,3 тысячи пациентов с COVID-19

От 1 тысячи до 1,3 тысячи россиян, заразившихся коронавирусом, находятся на искусственной вентиляции легких, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:16
Здоровье

В Костромской области подтверждено 14 новых случаев коронавируса

Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Пыщуге – здесь диагноз подтвердился у 5 человек.
ГТРК Кострома 04:25
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В России зафиксировали 9623 новых случая коронавируса, в Москве — 5358

Оперштаб обнародовал новые данные по заболеваемости коронавирусом в России. За последние сутки число заразившихся выросло на 9623.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Как сообщает «Коммерсантъ», у Михаила Мишустина высокая температура.
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Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
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Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

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Энергетика

Цены на нефть снова перешли к росту

Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.
РИА Новости вчера в 09:50
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Политика

Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Заболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернется в кресло премьера после выздоровления, сообщения СМИ об обратном несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 02:24
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки

Украина.ру 01:51
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