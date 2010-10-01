Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК по сокращению добычи превысила 27 долларов за баррель на торгах лондонской биржи ICE.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,1K

Происшествия В Волгоградской области умер десятый пациент с коронавирусом Число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области увеличилось до 10 человек, всего случаев COVID-19 в регионе зарегистрировано 432, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.

Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 100

Общество Собянин: Россия пошла по европейскому пути заболеваемости COVID-19 В России уже не возможен китайский вариант развития ситуации с коронавирусом, страна пошла по европейскому сценарию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 38

Шоу-бизнес Умер старейший актер Вахтанговского театра Евгений Федоров «После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер - заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», - сообщили в пресс-службе театра. 14

Общество Попова: до марта в России коронавируса не было Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было. 4

Общество 25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек. 272

Общество В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID Скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших в Москве. 2

Политика Украинцы потребовали от Польши вернуть их землю Варшава, 30 апреля 2020, 07:45 — REGNUM В годовщину принудительного переселения украинцев из Польши на Украину в рамках операции «Висла» Союз украинцев в Польше (ZUwP) потребовал вернуть имущество депортированных. 20

Политика Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства. 504

Наука Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС. 74

Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,4K

Здоровье Мурашко: в России на ИВЛ находятся до 1,3 тысячи пациентов с COVID-19 От 1 тысячи до 1,3 тысячи россиян, заразившихся коронавирусом, находятся на искусственной вентиляции легких, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Здоровье В Костромской области подтверждено 14 новых случаев коронавируса Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Пыщуге – здесь диагноз подтвердился у 5 человек.

Общество В России зафиксировали 9623 новых случая коронавируса, в Москве — 5358 Оперштаб обнародовал новые данные по заболеваемости коронавирусом в России. За последние сутки число заразившихся выросло на 9623.

Шоу-бизнес Андрей Макаревич женился в четвертый раз Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат. 29

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации. 650