Коронавирус
Российская газетаЦена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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с чего всё началось
Впервые с января 2016 года стоимость нефти упала ниже 30 долларов за баррель — до $28,6. Ранее в ходе торгов на бирже ICE цена барреля опускалась до 30,88 долларов.Дождьвчера в 16:11
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Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Политика
Деятели науки и культуры выступили против поправок в Конституцию
Деятели науки, культуры и писатели России выступили против поправок в Конституцию.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Общество
Мэрия Москвы опровергла информацию о закрытии города на карантин
Информация о закрытии Москвы на карантин не соответствует действительности, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Авто
Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry – тест-драйв в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.
Культура
Музеи, театры и концертные залы разработают онлайн-программы
Министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей, пишет пресс-служба ведомства.
Футбол
Андреас Хинкель: «„Спартак“ может играть с „Зенитом“ на равных»
Последний наш матч с питерцами показал, что, несмотря на поражение, мы вполне можем играть с этой командой на равных.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Футбол
Месси может остаться в «Барселоне» только при одном условии
Армия и оружие
Госдеп обвинил Россию в гибели турецких военных в Сирии
Вашингтон, 18 марта 2020, 08:47 — REGNUM Ответственной за убийства турецких военнослужащих в Сирии является Россия, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Происшествия
В Екатеринбурге коронавирус подтвердился еще у пяти человек
В Екатеринбурге стало известно еще о пяти случаях заражения коронавирусом.
Кино
Джеймс Ганн ответил на вопрос, кого из созданных героев любит больше всего
У режиссера Джеймса Ганна в Instagram спросили, какие из созданных им персонажей для него самые любимые.
Общество
Торговые сети объяснили, почему пустуют полки в магазинах
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснила, что пустые полки в магазинах связаны не с дефицитом товаров, а с проблемами в логистике, пишет URA.RU.
Политика
ЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев
Лидеры стран — участниц Евросоюза договорились на 30 дней ограничить въезд для граждан государств, которые не входят в ЕС, из-за распространения коронавируса.
Спорт
В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр
В Steam проведут весенний фестиваль, во время которого будут открыты демоверсии 40 различных игр.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений
Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Игры
Презентация Sony PlayStation 5 состоится 18 марта
Про PlayStation 5 в 19:00 по МСК расскажет главный разработчик консоли. О консоли уже есть некоторые данные.
Здоровье
Ошибки европейских врачей при лечении коронавируса назвали в Китае
В одном из недавних интервью специалисты из города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, рассказали о том, в чем именно заключалась главная ошибка врачей Европы во время лечения коронавируса.