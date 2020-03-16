Коронавирус
Российская газетаЦена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией
Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Политика
Маас выступил против попыток США переманить ученых
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Политика
Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию
Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.
Армия и оружие
МИД заявил о несогласии террористов в Идлибе соблюдать режим перемирия
Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе.
Общество
В Москве запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля.
Происшествия
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Изменения затронут только досрочной сдачи экзамена Из-за коронавируса российским школьникам на более поздний срок перенесут сдачу Единого государственного экзамена, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Технологии
Генерирующий снимки обнаженных женщин сайт появился в Сети
Стартап, продающий снимки несуществующих и голых женщин, запустили в Интернете. Каждая фотография генерируется с помощью нейросети.
Армия и оружие
Индия решила купить 400 российских танков Т-90С
Вооружённые силы Индии решили закупить ещё 400 российских танков Т-90С, производимых в стране по лицензии.
Политика
Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы
В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссии и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
«Яндекс» создал онлайн-карту распространения коронавируса в России
На сервисе "Яндекс.Карты" появился специальный раздел, где в режиме онлайн можно видеть, как коронавирус распространяется по России и миру.
Общество
В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы
В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Политика
МИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство
Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией против посольства в Киеве.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Общество
В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом
В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Власти рассматривают возможность закрытия границ
Как отмечает газета Financial Times, господин Макрон активно критиковал решения национальных властей о закрытии границ и требовал общеевропейского ответа.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Политика
Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии
Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.