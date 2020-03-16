Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЦена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель. Это случилось впервые за 4 года

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Нефть упала ниже 30 долларов

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Цены на нефть рухнули ниже $30 за баррель

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Цена нефти Brent упала ниже $30 впервые с января 2016 года

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Цена на нефть упала до 31 доллара за баррель впервые за четыре года. И это не предел

Фонтанка.Ру06:24
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Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
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Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

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МИД заявил о несогласии террористов в Идлибе соблюдать режим перемирия

Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе.
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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля.
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Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве

Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Известия 07:42
Общество

Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Изменения затронут только досрочной сдачи экзамена Из-за коронавируса российским школьникам на более поздний срок перенесут сдачу Единого государственного экзамена, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
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Генерирующий снимки обнаженных женщин сайт появился в Сети

Стартап, продающий снимки несуществующих и голых женщин, запустили в Интернете. Каждая фотография генерируется с помощью нейросети.
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Армия и оружие

Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

Вооружённые силы Индии решили закупить ещё 400 российских танков Т-90С, производимых в стране по лицензии.
RT на русском 11:18
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Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы

В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссии и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.
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Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Общество

«Яндекс» создал онлайн-карту распространения коронавируса в России

На сервисе "Яндекс.Карты" появился специальный раздел, где в режиме онлайн можно видеть, как коронавирус распространяется по России и миру.
Российская газета 02:14
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В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:56
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Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве

Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
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МИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство

Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией против посольства в Киеве.
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Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 14 марта в 19:20
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
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Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
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В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Власти рассматривают возможность закрытия границ

Как отмечает газета Financial Times, господин Макрон активно критиковал решения национальных властей о закрытии границ и требовал общеевропейского ответа.
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Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 09:17
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Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
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Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
RT на русском 12:33
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В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
РИА Новости 04:48
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