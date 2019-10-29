Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЦена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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с чего всё началось
Цена контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае упала в ходе торгов ниже $30 за баррель, следует из данных
 Межконтинентальной биржи (ICE) в Лондоне.
Forbesвчера в 09:38

Подробнее о событии

На бирже в Лондоне дешевеет нефть

Эхо Москвы07:30

Цена на нефть упала ниже 29 долларов

Lenta.ru14:29

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $29 впервые с 2016 года

Газета.Ru14:34

Цены на нефть упали до уровня 2016 года

Красная весна14:34

Цена нефти марки Brent упала ниже $29 за баррель

РБК17:22

Нефть Brent подорожала более чем на 3%

ТАССвчера в 20:53

Нефть марки Brent дешевеет из-за опасений за спрос

РИА Новостивчера в 01:32
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Футбол

Андреас Хинкель: «Ситуация с коронавирусом требовала экстраординарных решений»

Очевидно, что все зависит от того, как станет развиваться ситуация с распространением коронавируса.
Спорт-Экспресс 17:00
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости 17:14
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Здоровье

Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Ридус 07:09
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:25
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
РБК 17:21
Авто

Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook

Премьера внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта 2020 года в ходе онлайн-трансляции в социальной сети Facebook.
Автоновости дня вчера в 06:44
Политика

Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией

ТАСС 17:03
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
РИА Новости 10:44
Политика

Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»

Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".
ТАСС 15:37
Общество

Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Daily Storm 07:09
Музыка

Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев

Максим Фадеев пообещал в скором времени представить миру новую Глюкозу.
Live24 02:36
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой

Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
News.ru 12:10
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности

Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
OAnews вчера в 05:07
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Общество

Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
News.ru 12:40
Музыка

«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
Экономика

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Политика

В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции

17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
RT на русском 15:53
Здоровье

Врач предупредил об угрозе заражения коронавирусом через мобильные телефоны

Федоров отметил, что главный источник вируса для России – именно Европа, так как Северный Китай «поздно вошел в эпидемию», и российские власти закрыли границу – все это снизило значимость Китая для эпидситуации в России.
Взгляд.ру 13:55
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Инфорос 03:48
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука вчера в 04:40
Политика

Глава ДНР Пушилин охарактеризовал ситуацию в Донбассе

Ситуация в Донбассе может быть охарактеризована емкой фразой «не мир и не война».
ФАН 07:31
Общество

Выявлены массовые махинации с пенсиями россиян

Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.
Рамблер 08:41
Общество

Во всех европейских странах выявили коронавирус

Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.
РИА Новости 15:33
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