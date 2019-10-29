Коронавирус
Российская газетаЦена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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с чего всё началось
Цена контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае упала в ходе торгов ниже $30 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи (ICE) в Лондоне.Forbesвчера в 09:38
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Футбол
Андреас Хинкель: «Ситуация с коронавирусом требовала экстраординарных решений»
Очевидно, что все зависит от того, как станет развиваться ситуация с распространением коронавируса.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
Авто
Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook
Премьера внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта 2020 года в ходе онлайн-трансляции в социальной сети Facebook.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Политика
Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»
Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Музыка
Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев
Максим Фадеев пообещал в скором времени представить миру новую Глюкозу.
Общество
Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой
Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности
Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Общество
Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове
Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Экономика
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Политика
В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции
17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
Здоровье
Врач предупредил об угрозе заражения коронавирусом через мобильные телефоны
Федоров отметил, что главный источник вируса для России – именно Европа, так как Северный Китай «поздно вошел в эпидемию», и российские власти закрыли границу – все это снизило значимость Китая для эпидситуации в России.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Политика
Глава ДНР Пушилин охарактеризовал ситуацию в Донбассе
Ситуация в Донбассе может быть охарактеризована емкой фразой «не мир и не война».
Общество
Выявлены массовые махинации с пенсиями россиян
Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.
Общество
Во всех европейских странах выявили коронавирус
Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.