с чего всё началось

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Общество В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.

Общество Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

Кино Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Авто Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook Премьера внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта 2020 года в ходе онлайн-трансляции в социальной сети Facebook.

Общество В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса "В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.

Политика Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом» Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".

Общество Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.

Общество Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.

Политика В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции 17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.

Здоровье Врач предупредил об угрозе заражения коронавирусом через мобильные телефоны Федоров отметил, что главный источник вируса для России – именно Европа, так как Северный Китай «поздно вошел в эпидемию», и российские власти закрыли границу – все это снизило значимость Китая для эпидситуации в России.

Космос Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

Общество Выявлены массовые махинации с пенсиями россиян Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.