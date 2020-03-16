Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЦена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель. Это случилось впервые за 4 года

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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 15:59, Ашберн
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