Коронавирус
Российская газетаЦена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Общество
Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена
«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Общество
Какие дополнительные меры вводит Москва из-за коронавируса
Власти Москвы ввели дополнительные меры для профилактики распространения коронавируса.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Политика
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов
Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Футбол
Федун предложил завершить сезон и объявить «Зенит» чемпионом
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун призвал завершить нынешний сезон в России.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Общество
Франция ограничила поездки по стране
Франция вводит ограничения на поездки по стране с 17 марта не менее чем на две недели.
Наука
Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм
Футбол
В Испании от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер
Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 21-летнего тренера Франсиско Гарсии, работавшего в системе клуба «Атлетико Портада Альта».
Общество
Коронавирус вызвал скандал в кинобизнесе
Бесплатная подписка на ресурсы сетевых видеосервисов во время карантина из-за COVID-2019 вызвала возмущение владельцев обычных кинотеатров.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Экономика
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Наука
Опровергнута непроницаемость графена
Команда физиков сообщила, что им удалось опровергнуть теорию, согласно которой графен является непроницаемым.
Общество
Вице-губернатор Петербурга проходит обследование после посещения ЕС
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов госпитализирован в клиническую инфекционную больницу имени Боткина для проведения медицинского обследования после возвращения из отпуска, во время которого он посетил ряд стран Евросоюза.
Энергетика
«Нафтогаз» оценил экономический эффект для Украины от контракта на транзит газа
Экономический эффект для Украины от подписания контракта на транзит российского газа через территорию страны в 2020-2024 годах оценивается в $25 млрд, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Космос
НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway
НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
Финансы
По прогнозу Bloomberg доллар может подорожать до 97 рублей
"Российский бизнес уже давно жаловался, что положительный эффект от падения курса рубля, произошедшего в 2014 году, более не ощущается, стало сложнее конкурировать с зарубежными компаниями", - заключает Николаев.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Футбол
«Барселона» намерена приобрести четырёх игроков предстоящим летом
Руководство каталонской «Барселоны» предстоящим летом хочет усилить состав команды четырьмя футболистами.
Экономика
Турагентства просят признать распространение коронавируса форс-мажором
Российские турагентства просят правительство признать распространение коронавируса форс-мажорным обстоятельством, передает ОТР сообщение ассоциация туроператоров.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Игры
Распродажа в GOG – более 2500 предложений, скидки до 90% и бесплатная раздача материалов по «Ведьмаку»
В сервисе GOG до 30 марта, 17:00 по московскому времени, проходит весенняя распродажа, в рамках которой со скидками вплоть до 90% можно купить старые и не очень игры.