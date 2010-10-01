Нефть вновь подешевела, установив новый антирекорд за последние несколько лет. Цена за баррель уже упала ниже 29 долларов. Согласно результатам торгов на Лондонской межконтинентальной бирже, один баррель нефти марки Brent теперь стоит 28,85 долларов.

Цена на нефть опять обновила антирекорд за последние 4 года

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