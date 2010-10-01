Энергетика

Peterburg2.ruPeterburg2.ruЦена на нефть опять обновила антирекорд за последние 4 года

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Нефть вновь подешевела, установив новый антирекорд за последние несколько лет. Цена за баррель уже упала ниже 29 долларов. Согласно результатам торгов на Лондонской межконтинентальной бирже, один баррель нефти марки Brent теперь стоит 28,85 долларов.
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