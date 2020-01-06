Энергетика
Время ПрессЦена на нефть превысила 70$ за баррель
На торгах в Лондоне цена на нефть превысила 70$ долларов за баррель марки Brent. Этот тренд связывают с убийством иранского генерала Сулеймани, в результате ракетного обстрела США по территории Ирака 3 января.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБКвчера в 20:46
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Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Здоровье
Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО
Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск из страны.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца предупредила США и Израиль о последствиях, сообщило агентство Reuters.
Политика
На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
Автоспорт
«КамАЗ» Шибалова стал лидером на первом этапе ралли «Дакар»
Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
Политика
Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Спорт
Клебо: Большунов и Устюгов оказались сильнее меня
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Футбол
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Новичок команды - шведский форвард Златан Ибрагимович остался в запасе на эту встречу.
Происшествия
Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса»
В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».
Армия и оружие
Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани
Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Общество
Американский F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-46 Pegasus.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Фигурное катание
Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр и хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал о том, сколько фигуристы получают за участие в ледовых шоу.
Технологии
Уборщик продемонстрировал первые фото Sony PlayStation 5
В интернете появились первые изображения приставки Sony PlayStation 5. Опубликовал их уборщик, предположительно, фирмы Ubisoft.
Религия
Православные христиане Оренбуржья отмечают Рождественский Сочельник
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четвертой операции
После тяжелой травмы челюсти, которую Татьяна Плаксина получила в 2018 году, наследнице певицы пришлось провести ряд сложных хирургических процедур.
Армия и оружие
Возле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты
Энергетика
На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России
Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода.
Происшествия
Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО
Следственные органы заподозрили модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в мошенничестве, после обращения девушки к Никасу Сафронову с требованием выплатить круглую сумму в обмен на молчание.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.