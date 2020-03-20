Энергетика

КомпанияКомпанияЦена на нефть вернулась к 29 долларам за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE начала восстанавливаться и достигла 29,3 доллара за баррель. Топливо подорожало на 3,4%, следует из данных торговой площадки. Цены на WTI также постепенно растут.
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Эхономика: Цены на нефть продолжают расти

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