Лондон, 20 марта 2020, 17:45 — REGNUM Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель.

Нефть WTI просела до $25 за баррель

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