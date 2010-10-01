Цена на нефть марки Brent снизилась до отметки ниже 30 долларов за баррель, но позже превысила эту отметку. Об этом свидетельствуют данные с биржевых площадок, 16 марта передает ИА Красная Весна.

Цена на нефть пробила планку в 30 долларов за баррель, но затем поднялась

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