с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в $27,72 за баррель.

Общество Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна Специальный рейс Air Koryo доставил во Владивосток иностранных дипломатов из Пхеньяна (Корейская Народно-Демократическая Республика), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

Общество Более 50 соцработников погибли в Китае из-за работы во время эпидемии По меньшей мере 53 социальных работника погибли в Китае при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии коронавируса, заявил 9 марта представитель министерства гражданской администрации Чэнь Юэлян.

Армия и оружие Миссия Италии, ФРГ и Греции выполнит наблюдательный полет над Россией В рамках Международного договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции совершит наблюдательный полет над российской территорией, передает издание "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Общество В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях.