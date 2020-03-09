Энергетика
ТАССЦена нефти Brent упала до $31,74
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в $27,72 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent 9 марта рухнула почти на треть, до $31,43 за баррель, после чего рубль резко подешевел на валютном рынке: доллар вырос до 72,5 рубля, евро до 82,2 рубля.Ферганавчера в 18:04
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