По данным Международного энергетического агентства, происшествие привело к тому, что мировые запасы нефти сократились на 5,7%. Биржевые аналитики уверены, что если Саудовская Аравия быстро не восстановит добычу, уже сегодня цена за один баррель может вырасти до $100.

Цена на нефть сегодня может подскочить до $100 за баррель

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