Энергетика
Бизнес.РуЦена на нефть сегодня может подскочить до $100 за баррель
По данным Международного энергетического агентства, происшествие привело к тому, что мировые запасы нефти сократились на 5,7%. Биржевые аналитики уверены, что если Саудовская Аравия быстро не восстановит добычу, уже сегодня цена за один баррель может вырасти до $100.
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Цена на нефть после атаки на два НПЗ в Саудовской Аравии может вырасти до $100 за баррель
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
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Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.
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