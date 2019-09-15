Энергетика

Бизнес.РуБизнес.РуЦена на нефть сегодня может подскочить до $100 за баррель

По данным Международного энергетического агентства, происшествие привело к тому, что мировые запасы нефти сократились на 5,7%. Биржевые аналитики уверены, что если Саудовская Аравия быстро не восстановит добычу, уже сегодня цена за один баррель может вырасти до $100.
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