Цена на нефть снова резко упала Понижение стоимости связывают с прекращением действия соглашения о сокращении добычи нефти.

Цена на нефть снова резко упала

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