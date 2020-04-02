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Цена на нефть снова резко упала
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Цена на нефть снова резко упала Понижение стоимости связывают с прекращением действия соглашения о сокращении добычи нефти.В источнике
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Эхономика: Цены на нефть резко взлетели

Эхо Москвы 02:59
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Рубль резко укрепился: цена нефти взлетела на 25%

Вести.Ru вчера в 10:57
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Цены на нефть резко взлетели

Lenta.ru вчера в 04:47
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