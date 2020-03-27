Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $26 за баррель

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Авто В России зарегистрировали название новой модели Datsun О российском Datsun Magnite никакой информации нет. В скором времени производство моделей бюджетной марки останется только в России.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Театры Домогаров объяснил свой скандальный уход из МХАТ Издевательским отношением со стороны руководства МХАТ объяснил свой скандальный уход из театра актер Александр Домогаров, 26 марта сообщает Starhit.

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