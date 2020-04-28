По состоянию на 7.46 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 13,38%, до 11,07 доллара. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,08% - до 22,36 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent - снижалась на 4,5% - до 19,09 доллара за баррель.

Цена на нефть упала до 11,07 доллара за баррель

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