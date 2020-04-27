Энергетика

Радио МаякРадио МаякМировые цены на нефть сегодня падают

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 25% и торгуются на уровне 12,5 долларов за баррель. Брент теряет в цене 7%, фьючерсы держатся на отметки 23 доллара за баррель.
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Нефть Brent поднялась в цене на 4%

News.ruвчера в 22:31

Цена на нефть марки WTI упала до 10,13 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 04:32

Нефть Brent подорожала до $20,64 за баррель

Интерфаксвчера в 11:04

Цена на нефть марки Brent превысила $21

ТАССвчера в 09:23

Нефть Brent подскочила выше $20, WTI — выше $12

РБКвчера в 05:39

Цена нефти марки Brent после дневного роста опустилась до $22,8

ИА Красная Веснавчера в 15:40

Цена на нефть марки WTI упала более чем на 20%

RT на русскомвчера в 04:05
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Комментарии

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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Экономика

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
Ведомости 03:22
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Шоу-бизнес

Подольская рассказала о бытовых конфликтах с Пресняковым

Наталья Подольская и Владимир Пресняков живут вместе уже 15 лет.
ФАН 27 апреля в 20:40
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Здоровье

Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа

Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета вчера в 18:52
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
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Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

RT на русском вчера в 23:56
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Космос

В Роскосмосе назвали сроки посадки на Луну первой российской станции

В последний раз отечественная межпланетная станция садилась на поверхность Луны во времена СССР в 1967 году.
Суть событий вчера в 12:31
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Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
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Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
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Авто

Банки и дилеры начали продавать автомобили дистанционно

Первые внедряют онлайн-выдачу кредитов, вторые же начинают бесплатно доставлять автомобили на дом, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 02:10
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Общество

Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек

Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек.
Известия 03:03
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Здоровье

За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом

По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com вчера в 04:52
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Здоровье

Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию

Окончила в 1984 году Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова и в 1985 году приступила к работе в Липецкой областной клинической больнице в должности врача-интерна.
Most.tv 03:35
Кино

Умер актер Ирфан Кхан, снявшийся в «Миллионере из трущоб» и «Жизни Пи»

ТАСС 03:56
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Здоровье

Пациенты ожидают сокращения производства и роста спроса на препараты

На ряд препаратов вырос спрос из-за упоминания в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, а в условиях карантина фармкомпаниям стало сложнее внедрять обязательную маркировку препаратов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Гаджеты

Первый квартал 2020 года принес AMD рекордный доход, прибыль за год выросла десятикратно

Отчетный период принес AMD рекордный для первого квартала доход — 1,79 млрд долларов.
iXBT.com 03:41
Общество

Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области.
РИА Новости вчера в 05:53
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Здоровье

Свердловские медики оценили состояние пациентов с коронавирусом

Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в Свердловской области возросло на два, до 19 человек, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:27
Общество

Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам

Еще 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в России за сутки, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:47
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
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Здоровье

Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае

«На лечении в клиниках находится более 700 человек, а в краевых инфекционных госпиталях уже развернули 2839 дополнительных коек», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Взгляд.ру 03:30
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Общество

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

Главный приз достался Льву, под маской которого выступал солист группы MBAND Анатолий Цой.
Piter.tv 27 апреля в 10:00
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Общество

Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически

Действие пропусков москвичей для передвижения по городу продлится автоматически.
Lenta.ru 04:16
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Происшествия

В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус

Тула, 29 апреля 2020, 11:03 — REGNUM 17-летний житель Тулы с подозрением на заражение коронавирусом скончался 28 апреля в реанимационном отделении детского инфекционного госпиталя, сообщил 29 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:03
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