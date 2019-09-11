Энергетика
ФАНПланы Трампа в отношении Ирана обрушили стоимость нефти
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала до $60,99 после слов президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана. Такие данные следуют из итогов торгов лондонской биржи ICE.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:38, Вашингтон
Политика
Трамп сообщил об отставке Болтона
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
Инфорос вчера в 12:24
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Игры
Cyberpunk 2077 — За кулисами кинематографического трейлера с E3
Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia 16 апреля 2020 года.
Srnsk 12:12
Политика
Шойгу встретится с Нетаньяху в Сочи
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи.
Политика Сегодня 08:59
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 15:19
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
Право.ру 02:37
Происшествия
Арестантов «Бутырки» из старинной башни перевели в другие камеры
Заключенных, которые содержались в башне московского СИЗО «Бутырка», перевели в другие камеры.
Известия 09:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчаются после ЗАГСа
Вызывающий политик, светская дама и общественный деятель Ксения Собчак намеревается обвенчаться со своим новым избранником – режиссером и поэтом Константином Богомоловым.
Дни24 06:20
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Политика
Песков посмотрел фильм Дудя о Беслане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смотрел фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане, а российский лидер Владимир Путин — нет.
Известия 06:20
Космос
Космические аппараты начнут собирать в Щелкове
Телеканал 360° 07:50
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета вчера в 07:20
Футбол
Эвра проходит тренерские курсы в «Манчестер Юнайтед»
Известный в прошлом футболист Патрис Эвра проходит тренерские курсы в «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру вчера в 16:17
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ 15:32
Авто
Казахстанский авторынок вырос на 15% в августе
32CARS.ru 10:00
Футбол
Массимо Каррера прибыл в Москву
Нева Спорт 16:45
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
Автоновости дня 09:52
Экономика
Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин
Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:33
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Общество
Хакеры захватили контроль над сайтом российского отделения Amnesty International
Как сказал газете «КоммерсантЪ», пресс-секретарь российского отделения международной правозащитной структуры Александр Артемьев, они частично потеряли доступ к своим информационным ресурсам.
Эхо Москвы 17:02
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Премьер Канады объявил о роспуске парламента
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о роспуске парламента и о начале в стране 40-дневной предвыборной кампании.
ТАСС 11:45
Происшествия
По факту гибели активиста в Удмуртии возбудили уголовное дело
По факту гибели активиста Альберта Разина в Удмуртии возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
Сусанин 05:30