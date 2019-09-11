Энергетика

ФАНФАНПланы Трампа в отношении Ирана обрушили стоимость нефти

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Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала до $60,99 после слов президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана. Такие данные следуют из итогов торгов лондонской биржи ICE.
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