Энергетика

РБКРБКЦена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа

Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана. С апреля 2019 года в отношении исламской республики действует введенное США нефтяное эмбарго, в результате которого добыча нефти в стране снизилась до 40%.
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Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа

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