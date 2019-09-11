Энергетика

РБКРБКЦена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа

Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана. С апреля 2019 года в отношении исламской республики действует введенное США нефтяное эмбарго, в результате которого добыча нефти в стране снизилась до 40%.
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Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа

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Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
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На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
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