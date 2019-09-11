Энергетика
РБКЦена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа
11 сентября цена на нефть обвалилась на 3% за 7 минут, понизившись с $62,32 за баррель в 18.40 мск до $60,64 в 18.47 мск. Столь стремительное падение может быть связано с заявлением Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:41, Вашингтон
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Экономика
ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Политика
Трамп организовал совещание из-за вспышки заболеваний у вейперов
Президент США Дональд Трамп организовал совещание, посвящённое вспышке заболеваний у любителей вейпов.
News.ru 13:55
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Стоит отметить, что больницы могут быть освобождены от штрафа, если руководство медучреждения докажет, что ранее обращалось в Минздрав с идеями как довести лечение до нужного уровня качества.
Астрахань FM 06:41
Происшествия
Пожилой российский турист утонул в Болгарии
В августе власти Болгарии уже вводили запрет на купание на некоторых пляжах страны из-за опасного подводного течения, также известного как "мертвое волнение", тягун или отбойное течение.
Интерфакс 11:28
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля «Конотори-8» с помощью ракеты-носителя H-IIB к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, сообщает NASA.
RT на русском вчера в 19:21
Происшествия
По факту гибели активиста в Удмуртии возбудили уголовное дело
По факту гибели активиста Альберта Разина в Удмуртии возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
Сусанин 05:30
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что следующим соперником его клиента может стать экс-чемпион организации в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.
RT на русском 11:32
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Общество
Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram
Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram, поскольку на момент подготовки ответа на соответствующее обращение файл с такими данными был недоступен.
RT на русском 15:17
Футбол
Может ли ЦСКА подписать нападающего до зимы. Ответ Романа Бабаева
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в планы армейцев не входит покупка игроков до зимнего трансферного окна.
Спорт-Экспресс 16:00
Политика
Дональд и Меланья Трамп почтили память погибших в терактах 11 сентября
Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтили память погибших в терактах 11 сентября.
Телеканал Санкт-Петербург 12:54
Армия и оружие
Британский «Лучник» обзавёлся модульной конструкцией
Военное обозрение 08:30
Технологии
McDonald’s купит разработчика речевых технологий
Retailer.ru 12:23