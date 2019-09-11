Энергетика

РБКРБКЦена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа

11 сентября цена на нефть обвалилась на 3% за 7 минут, понизившись с $62,32 за баррель в 18.40 мск до $60,64 в 18.47 мск. Столь стремительное падение может быть связано с заявлением Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:41, Вашингтон
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