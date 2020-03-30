Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель

WTI поставками в мае дешевела до 20,27. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
 ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.
Ведомости30 марта в 12:50

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $25

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года

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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $25

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Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent опустилась до $24,9

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Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

РИА Новости30 марта в 03:48
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