Энергетика

ПрофильПрофильЦена нефти Brent упала ниже $23 за баррель

Цена североморской смеси нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года упала ниже $23 за баррель. До этого американская WTI обновила минимум 2002 года и опустилась ниже $20.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
 ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.
Ведомости30 марта в 12:50

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Цена нефти Brent опустилась до 25 долларов за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $22

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Цена Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

Коммерсантъ30 марта в 03:50

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

РИА Новости30 марта в 03:48
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