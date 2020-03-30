с чего всё началось

Цена североморской смеси нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года упала ниже $23 за баррель. До этого американская WTI обновила минимум 2002 года и опустилась ниже $20.

Цена нефти Brent упала ниже $23 за баррель

Общество Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.

Футбол Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Политика Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Политика Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.

Общество В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции 1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Здоровье Российские военные оснащают полевой госпиталь в Бергамо Как сообщает ToDay News Ufa, российские медицинские бригады совместно с коллегами из Италии начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале, который удалось создать в Бергамо для лечения людей, зараженных коронавирусом.

Общество Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.

Политика Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.

Общество Власти Москвы опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя Информация о запрете продажи алкоголя в Москве с 23:00 1 апреля не соответствует действителности, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.