Энергетика
Вестник КавказаЦена на нефть упала после слов Трампа на Генассамблее ООН
Мировые цены на нефть упали на 3% на фоне заявления президента США Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.
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Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:37
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Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Футбол
Кононов сообщил о болезни Шюррле и поблагодарил Цорна за поддержку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции после победы над «КАМАЗом» (2:1) в игре 1/16 финала Олимп-Кубка России отметил, что чувствует поддержку со стороны руководства клуба.
Спорт-Экспресс 14:03
Общество
Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября
Издание «Российская газета» распространило информацию, согласно которой не попавшим под действие «майских указов» российского лидера Владимира Путина работникам бюджетной сферы увеличат заработную плату на 4,3 процента с 1-го октября.
Журналистская правда вчера в 03:25
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Футбол
«Динамо» вылетело из Кубка России
В среду динамовцы в 1/16 Кубка России проиграли во Владивостоке «Лучу» 1:0, так толком и не создав опасностей у ворот соперников.
Комсомольская правда 11:36
Политика
Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
RT на русском 13:07
Происшествия
Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела Следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика.
Коммерсантъ 11:17
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Армия и оружие
В США предложили опасный способ перехвата ракет «Циркон»
Российская газета 05:08
Происшествия
В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
РИА Новости 13:40
Игры
«Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию
Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
REGNUM 23 сентября в 05:23
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 11:01
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Баста, Карпин и футболисты «Ростова» показали своих двойников
Баста, Карпин и футболисты «Ростова» показали своих двойников. Черты их лиц проанализировало популярное мобильное приложение.
Дон-ТР 11:41
Общество
В ОП оценили идею разрешить приставам взламывать двери квартир
Ранее в Минюсте предложили наделить судебных приставов в России правом выламывать двери квартир и домов.
RT на русском 09:26
Экономика
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Гаджеты
Объявлены сроки выхода складного смартфона Huawei Mate X
Компания Huawei выпустит свой первый складной смартфон Mate X в октябре. Об этом сообщил глава службы поддержки компании Гуан Вей.
UfaTime.ru 12:25
Баскетбол
ЦСКА победил «Олимпиакос» в финале Кубка Гомельского
РИА Новости 13:55
Экономика
В Ленобласти начнут строительство Балтийского вагоноремонтного завода
В деревне Захонье в Волосовском районе сегодня пройдет закладка первого камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода.
Online47.ru 03:39
Шоу-бизнес
В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein
В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Политика
Лавров озвучил условие соблюдения договора о ядерных испытаниях
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и дальше намерена придерживаться Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) при понимании, что такой линии будут придерживаться и другие ядерные державы.
РБК 13:21
Футбол
Эдер и Джорджевич сыграют в атаке «Локомотива» в матче с «Балтикой»
Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой».
Sportbox.RU 13:41
Здоровье
«Электронный рецепт» внедряют в Белгородской области
Во всех городских поликлиниках Белгорода пациенты могут получить электронный рецепт.
REGNUM 10:39