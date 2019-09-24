Мировые цены на нефть упали на 3% на фоне заявления президента США Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.

Цена на нефть упала после слов Трампа на Генассамблее ООН

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