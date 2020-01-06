Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена на нефть выросла более чем на 2%

Стоимость сорта Brent впервые за полгода превысила 70 долларов за баррель. Основной причиной подорожания сырья стало обострение обстановки на Ближнем Востоке после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com
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