Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70. Это произошло на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Карема Сулеймани.
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Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБКвчера в 20:46

Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум

Lenta.ruвчера в 22:54

Цена на нефть выросла более чем на 2%

Эхо Москвывчера в 22:31

Цены на нефть взлетели выше 70 долларов при открытии торгов

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов

Znak.comвчера в 23:52

Цены на нефть пробили полугодовой максимум

Pravda.Ruвчера в 23:32

Впервые за полгода цена нефти Brent превысила $70

МонаВиставчера в 23:35
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Кино

Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму

Газета.Ru вчера в 23:34
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 10:56
Гаджеты

HP представила ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономности

В рамках выставки CES 2020 HP представила новые ноутбуки — 15-дюймовый HP Spectre x360 и трансформер HP Elite Dragonfly.
Ferra вчера в 20:00
Армия и оружие

Ракета взорвалась возле посольства США в Багдаде

Пятый канал 04 января в 12:32
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика

Парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска из страны

Иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.
Москва 24 вчера в 10:04
Армия и оружие

Российские подлодки превзошли американские только в одном

Российская многоцелевая подлодка проекта "Ясень-М" "Казань", которую все никак не передадут флоту из-за возникших в ходе испытаний трудностей, вызывают сейчас наибольшую тревогу на Западе.
Утро.ru вчера в 01:50
Политика

Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Коммерсантъ вчера в 13:30
Общество

Брэд Питт столкнулся с бывшей супругой Дженнифер Энистон на «Золотом глобусе-2020» и назвал ее «хорошей подругой»

Появление Дженнифер Энистон и Брэда Питта стало одним из обсуждаемых событий на «Золотом глобусе-2020».
Woman.ru вчера в 22:50
Хоккей

Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею-2023 пройдет в Новосибирске

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею 2023 года пройдет в России.
ЧС-ИНФО вчера в 13:16
Экономика

Власти Хабаровского края не видят необходимости в мосте в Китай

Власти Хабаровского края считают, что экономической целесообразности в строительстве моста через реку Уссури в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" на данном этапе нет, так как возможности пункта пропуска задействованы всего на 30%, заявил РИА Новости глава региона Сергей Фургал.
РИА Новости вчера в 23:51
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
РИА Новости вчера в 02:46
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 04 января в 05:56
Футбол

Смертин назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец «Челси» Абрамович

Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин рассказал, что в одной из бесед с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем затрагивался вопрос о перспективных российских игроках.
Матч ТВ вчера в 22:53
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 04 января в 00:21
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Пенсильвании

Авария произошла на автомагистрали в 50 км от города Питтсбурга.
Говорит Москва вчера в 10:57
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 03 января в 04:50
Технологии

У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США

Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Актуальные Новости вчера в 14:44
Происшествия

Девочка разбилась насмерть при катании на тюбинге в Приморье

В Управлении СК РФ по Приморскому краю сообщили о том, что в регионе во время катания с горы погибла 4-летняя девочка.
Discover24 вчера в 04:30
Армия и оружие

Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире".
РИА Новости вчера в 21:30
Армия и оружие

Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии

Новостной фронт вчера в 11:59
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»

Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.
Газета.Ru вчера в 20:10
Происшествия

Сожитель вытолкнул охинку из окна пятого этажа

Сотрудники установили, что потерпевшая проживала в одной из квартир дома № 33 по улице Комсомольской с ранее судимым 29-летним сожителем.
АСТВ вчера в 23:35
Технологии

Компания Samsung создала первых «искусственных людей»

Компания Samsung создала первых «искусственных людей» в рамках недавно анонсированного проекта Neon.
Дни24 вчера в 23:00
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости 03 января в 11:10
Общество

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
REGNUM 04 января в 10:17
Наука

Учёные считают, что разовая доза кетамина может снизить употребление алкоголя

По словам учёных, которые провели это исследование, кетамин, более известный как рекреационный наркотик и транквилизатор для животных, можно использовать для «переписывания» воспоминаний, связанных с выпивкой.
XXII век 04 января в 06:29
Политика

В США отменяют выступления Игоря Бутмана

Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Полит.ру 04 января в 07:56
Общество

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Известия вчера в 00:33
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