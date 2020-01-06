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РБКЦена нефти Brent впервые за полгода превысила $70
Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70. Это произошло на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Карема Сулеймани.
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Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов
Znak.comвчера в 23:52
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