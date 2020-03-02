Энергетика
ГородовойЦена на нефть выросла более чем на 3 %
Резкое падение мировых цен на нефть сменилось их неожиданным ростом. Такие изменения зафиксировали во время торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 2 марта, сообщает «ТАСС». Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года подорожал на 3,16 % и достиг 51,29 долларов за баррель.
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