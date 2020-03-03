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Армия и оружие Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракиб Российская военная полиция вошла в стратегически важный сирийский город Саракиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

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