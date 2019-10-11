Происшествия

Lenta.ruLenta.ruИранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть. Инцидент отмечен в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда, сообщает Reuters. В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти.
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось
На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, пишет
 Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию.
РБК02:25

Подробнее о событии

Иранский танкер после ЧП в Красном море направился в Персидский залив

РИА Новости08:29

Иран назвал взрывы на танкере в Красном море нападением

RT на русском08:53

Обстрелянный в Красном море иранский танкер взял курс на Персидский залив

Интерфакс08:03

Эксперт назвал последствия взрыва иранского танкера в Красном море

Комсомольская правда09:29

Поврежденный иранский танкер вышел из Красного моря и взял курс на Персидский залив

ТАСС08:13

Цена на нефть выросла после взрыва иранского танкера

Известия07:34

СМИ сообщили о ракетной атаке на иранский танкер в Красном море

РБК02:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Общество

Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Коммерсантъ 06:43
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Политика

Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора

Аппарат американского сенатора-республиканца Линдси Грэма подтвердил, что политик подвергся розыгрышу, устроенному российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован).
Известия вчера в 21:14
Футбол

Канделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна

RT на русском 08:34
Политика

Зачем Зеленский 14 часов общался с журналистами

Онлайн 812 вчера в 19:21
Шоу-бизнес

Инстаграм заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк

Из-за чрезмерной активности пользователей был заблокирован инстаграм-аккаунт, созданный для поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк.
Газета.Ru 09:44
Происшествия

На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне

Известия 08:58
Общество

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованной акции 13 октября

Прокуратура Москвы вынесла предостережение члену политсовета столичного отделения Партии перемен Эльвире Вихаревой за призывы к участию в несогласованной акции 13 октября и предупредила об ответственности за участие в этом мероприятии.
Интерфакс 09:27
Политика

Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК 05:46
Политика

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Кино

Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Культура

Александр Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН

Шокирующее заявление о поборах в «Клубе веселых и находчивых» сделал экс участник клуба Нурлан Сабуров, который принародно заявил, что, якобы, каждая команда вынуждена выкладывать деньги за игру – чем выше лига, тем больше взнос.
KM.ru 09 октября в 06:16
Армия и оружие

Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ завершила госиспытания

"Адмиралтейские верфи" завершили государственные испытания первой подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") под названием "Петропавловск-Камчатский" для Тихоокеанского флота, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.
РИА Новости 09:08
Экономика

ФАС разрешила группе «Дело» купить контрольный пакет «Трансконтейнера»

ФАС 8 октября одобрила ходатайство группы компаний «Дело» на приобретение 50%+2 акций ПАО «Трансконтейнер», сообщил представитель «Дела».
Ведомости 09 октября в 06:02
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Политика

Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ

Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости вчера в 08:24
Экономика

Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей

«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Ведомости 04:35
Шоу-бизнес

Надежда Грановская продемонстрировала идеальную растяжку

Знаменитость продемонстрировала фанатам идеальную растяжку, занимаясь на балетном станке.
Актуальные Новости 06:54
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Авто

Стартовали продажи особой серии Lada CLUB

Автомобили Lada #CLUB отличаются шильдиками и новой обивкой сидений с вышитым названием серии, двухцветными колёсными дисками специального дизайна, корпусами наружных зеркал чёрного цвета.
За рулем Кубань 05:56
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru вчера в 11:11
Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

РИА Новости 05:02
Кино

Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»

Очевидно, что и Тимоти Шаламе частично играет Вуди Аллена, потому что, известно, что режиссер в юности тоже играл в покер, как и герой этого фильма.
Коммерсантъ FM вчера в 09:45
Происшествия

Пена для бритья «помогла» пассажиру пронести пистолет на борт самолета

Пассажир, из-за забывчивости которого экстренно сел в Ростове-на-Дону следовавший из Москвы в Бургас рейс "Аэрофлота", с легкостью прошел предполетный досмотр — оператор упустила из виду травматический пистолет в ручной клади, хотя и отдельно досматривала сумку.
Вести.Ru 09:29
Здоровье

Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Происшествия

Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен

Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное