Происшествия
Lenta.ruИранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть. Инцидент отмечен в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда, сообщает Reuters. В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти.
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Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
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Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора
Аппарат американского сенатора-республиканца Линдси Грэма подтвердил, что политик подвергся розыгрышу, устроенному российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован).
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Канделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна
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Зачем Зеленский 14 часов общался с журналистами
Шоу-бизнес
Инстаграм заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк
Из-за чрезмерной активности пользователей был заблокирован инстаграм-аккаунт, созданный для поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк.
Общество
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованной акции 13 октября
Прокуратура Москвы вынесла предостережение члену политсовета столичного отделения Партии перемен Эльвире Вихаревой за призывы к участию в несогласованной акции 13 октября и предупредила об ответственности за участие в этом мероприятии.
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культура
Александр Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН
Шокирующее заявление о поборах в «Клубе веселых и находчивых» сделал экс участник клуба Нурлан Сабуров, который принародно заявил, что, якобы, каждая команда вынуждена выкладывать деньги за игру – чем выше лига, тем больше взнос.
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ завершила госиспытания
"Адмиралтейские верфи" завершили государственные испытания первой подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") под названием "Петропавловск-Камчатский" для Тихоокеанского флота, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.
Экономика
ФАС разрешила группе «Дело» купить контрольный пакет «Трансконтейнера»
ФАС 8 октября одобрила ходатайство группы компаний «Дело» на приобретение 50%+2 акций ПАО «Трансконтейнер», сообщил представитель «Дела».
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Политика
Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ
Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
Экономика
Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Шоу-бизнес
Надежда Грановская продемонстрировала идеальную растяжку
Знаменитость продемонстрировала фанатам идеальную растяжку, занимаясь на балетном станке.
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Авто
Стартовали продажи особой серии Lada CLUB
Автомобили Lada #CLUB отличаются шильдиками и новой обивкой сидений с вышитым названием серии, двухцветными колёсными дисками специального дизайна, корпусами наружных зеркал чёрного цвета.
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Кино
Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»
Очевидно, что и Тимоти Шаламе частично играет Вуди Аллена, потому что, известно, что режиссер в юности тоже играл в покер, как и герой этого фильма.
Происшествия
Пена для бритья «помогла» пассажиру пронести пистолет на борт самолета
Пассажир, из-за забывчивости которого экстренно сел в Ростове-на-Дону следовавший из Москвы в Бургас рейс "Аэрофлота", с легкостью прошел предполетный досмотр — оператор упустила из виду травматический пистолет в ручной клади, хотя и отдельно досматривала сумку.
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Происшествия
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.