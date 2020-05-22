Волатильность рынка демонстрирует сохраняющуюся из-за пандемии COVID-19 неопределенность инвесторов. Цена нефтяного фьючерса для эталонной марки Brent снизилась на 4,71% и установилась на позиции в $34,36. Схожая ситуация наблюдается на рынке американской нефти WTI — цена барреля упала до $31,84.

Цена на нефтяные фьючерсы снижается в ходе торгов на мировых биржах

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