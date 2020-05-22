Энергетика
Политика СегодняЦена на нефтяные фьючерсы снижается в ходе торгов на мировых биржах
Волатильность рынка демонстрирует сохраняющуюся из-за пандемии COVID-19 неопределенность инвесторов. Цена нефтяного фьючерса для эталонной марки Brent снизилась на 4,71% и установилась на позиции в $34,36. Схожая ситуация наблюдается на рынке американской нефти WTI — цена барреля упала до $31,84.
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Происшествия
Полиция ведет переговоры с захватчиком заложников в Москве
Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с предполагаемым захватчиком заложников в отделении банка в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 07:31
Политика
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Общество
Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
Футбол
«Барселона» назвала шестерых футболистов, которых точно не продаст
Барселона, Испания, 23 мая 2020, 13:12 — REGNUM «Барселона» назвала футболистов, которых точно не продаст в летнее трансферное окно.
REGNUM 06:12
Общество
Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае
Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru вчера в 08:45
Общество
Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве
Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
РБК вчера в 15:58
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Политика
Судимые за преступления средней тяжести не смогут стать депутатами
Речь идет о порядка 50 уголовных статей.
Слово и Дело 07:10
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 21 мая в 15:24
Политика
Зюганов рассказал, как Путина подставили в День Победы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президента Владимира Путина подставили на День Победы.
News.ru вчера в 22:35
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Политика
Роухани пригрозил США «проблемами» из-за препятствования танкерам
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий Вашингтона.
РИА Новости 07:10
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате
Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Армия и оружие
Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске
РГВК Дагестан вчера в 09:51
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Космос
ОАЭ запустят первый арабский зонд к Марсу
Ридус 20 мая в 05:16
Авто
Обновленный лифтбек BMW 6 Series GT показали до премьеры
Компания BMW представит 27 мая две новинки: обновлённые седан 5-й Серии и лифтбек 6-й Серии.
За рулем Кубань 02:48
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
Общество
О жертвах историка Соколова сняли документальный фильм
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:10
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 21 мая в 07:26