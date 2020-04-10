Цена на российский сорт нефти Urals превысила $20 за баррель, сообщает агентство Argus со ссылкой на собственные данные. Так, по данным агентства, 9 апреля нефть Urals при поставках в северо-западную Европу стоила $20,3 за баррель, что на $2,52 за баррель больше, чем днём ранее.

Цена на российскую нефть Urals превысила $20 за баррель

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