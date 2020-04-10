Энергетика
Rambler News ServiceЦена на российскую нефть Urals превысила $20 за баррель
Цена на российский сорт нефти Urals превысила $20 за баррель, сообщает агентство Argus со ссылкой на собственные данные. Так, по данным агентства, 9 апреля нефть Urals при поставках в северо-западную Европу стоила $20,3 за баррель, что на $2,52 за баррель больше, чем днём ранее.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Здоровье
В Сахалинской области выявили новый случай заражения коронавирусом
Еще один случай заболевания новым коронавирусом выявлен на Сахалине.
Сахалин.Инфо 00:57
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США
Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Мексика согласовала сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Мой Брянск вчера в 09:56
Технологии
В ОС Windows 10 нашли секретный раздел с описанием новых функций
Один пользователь ОС Windows 10 нашел раздел с описанием новых опций, спрятанный от пользователей.
ToDay News Ufa вчера в 15:02
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Общество
Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса
По данным на утро 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 00:13
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Шоу-бизнес
Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом
Студия принадлежала продюсеру Максиму Фадееву и Наталье Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза.
News.ru вчера в 05:19
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru вчера в 04:40
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда вчера в 18:29
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Vprognoze.ru 09 апреля в 22:17
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»
Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Минпромторг: Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты ИВЛ
Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты для искусственной вентиляции легких, об этом журналистам заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу, 10 апреля.
Российская газета вчера в 09:03
Общество
Спрогнозировано скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом
Ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев спрогнозировал скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 00:35
Общество
Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Напомним, накануне диагноз подтвердился сразу у четырех человек. Они изолированы в инфекционные стационары, получают лечение.
Кузбасс вчера в 00:27
Происшествия
В Калуге еще у шести человек подозревают коронавирус
Калуга, 9 апреля 2020, 12:38 — REGNUM В Калужской области, по данным оперативного штаба на 9 апреля, из 11 заболевших коронавирусом девять человек находится на лечении и двое выздоровели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09 апреля в 05:38
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк вчера в 09:56
Общество
В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник 09 апреля в 15:40
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:34
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Вернувшийся из больницы Николаев показал фото в кресле-каталке
ТВ Центр 09 апреля в 03:08
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Общество
В США побит рекорд смертности от коронавируса
В США за прошедшие сутки умерли более 2,1 тысяч человек из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:22