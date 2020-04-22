Дешевле российская нефть стоила 1 апреля — $10,54 за баррель (cif Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года. На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит $12,09 за баррель, цена упала на $5,17.

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Политика Песков отклонил вопрос о госзащите для журналистки Милашиной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении госзащиты журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной не входит в компетенцию Кремля.

Общество Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа». 9,9K

Общество Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Экономика СМИ узнали о планах снизить пошлины на ввоз сырья и оборудования Правительство России намерено предложить партнерам по Таможенному союзу (ТС — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) снизить или даже отменить пошлины на ввоз некоторых видов сырья и промышленного оборудования, сообщает со ссылкой на свои источники газета «Ведомости».

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 3K

Общество В Башкирии изменили режим повышенной готовности Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса. 104

Армия и оружие Появление федеральных войск в Чечне объяснили Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики. 2K

Энергетика Песков оценил ситуацию с мировыми ценами на нефть Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас нелёгкая, но её не нужно оценивать по одному дню или неделе. 2

Происшествия Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности. 4,8K

Армия и оружие Двигатель РД-180 начали адаптировать к ракете «Союз-6» НПО «Энергомаш» приступил к активным работам по адаптации жидкостного ракетного двигателя РД-180 для ракеты «Союз-6», сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

Транспорт Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. 48

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 39

Финансы ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора. 508

Наука Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. 492

Интернет В «Одноклассниках» появилась опция трансляции видеозвонков В «Одноклассниках» теперь есть возможность трансляции видеозвонков, на двоих пользователей и группового видеозвонка со 100 участниками.

Общество Коронавирусом заражены еще 12 жителей Самарской области По данным регионального оперативного штаба на 22 апреля количество пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция увеличилось на 12 человек. 5

Экономика Минпромторг составил список системообразующих предприятий Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей. 187

Футбол Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен на нефть на «Спартак» Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, как падение цен на нефть повлияет на московский клуб.

Политика В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай. 98

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,3K

Авто Контроль пропусков камерами не уменьшил число автомобилей в Москве Количество автомобилей на дорогах Москвы держится примерно на том же уровне, как и до введения контроля пропусков с помощью камер фото и видеофиксации нарушений ПДД.