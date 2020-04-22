Энергетика
РБКЦена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
Дешевле российская нефть стоила 1 апреля — $10,54 за баррель (cif Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года. На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит $12,09 за баррель, цена упала на $5,17.
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Комментарии
Политика
Песков отклонил вопрос о госзащите для журналистки Милашиной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении госзащиты журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной не входит в компетенцию Кремля.
Московский Комсомолец 06:13
Шоу-бизнес
Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк
Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания 20 апреля в 07:49
Общество
Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая
Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
РИА Новости 02:20
Экономика
СМИ узнали о планах снизить пошлины на ввоз сырья и оборудования
Правительство России намерено предложить партнерам по Таможенному союзу (ТС — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) снизить или даже отменить пошлины на ввоз некоторых видов сырья и промышленного оборудования, сообщает со ссылкой на свои источники газета «Ведомости».
РБК 05:58
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Общество
В Башкирии изменили режим повышенной готовности
Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса.
ProUfu.ru 01:32
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Энергетика
Песков оценил ситуацию с мировыми ценами на нефть
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас нелёгкая, но её не нужно оценивать по одному дню или неделе.
Парламентская газета 06:23
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
Экономика
Эксперты объяснили, что делать, если закончились деньги
Специалисты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности объяснили, что необходимо делать, если закончились деньги.
ФедералПресс 01:25
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Армия и оружие
Двигатель РД-180 начали адаптировать к ракете «Союз-6»
НПО «Энергомаш» приступил к активным работам по адаптации жидкостного ракетного двигателя РД-180 для ракеты «Союз-6», сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.
Взгляд.ру вчера в 06:53
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Финансы
ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля
Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
Технологии
Mail.ru начала продажу умных колонок «Капсула»
Mail.ru Group объявила о старте продаж умной колонки «Капсула» со встроенным голосовым ассистентом «Маруся».
Компания 05:32
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Интернет
В «Одноклассниках» появилась опция трансляции видеозвонков
В «Одноклассниках» теперь есть возможность трансляции видеозвонков, на двоих пользователей и группового видеозвонка со 100 участниками.
RuNews24.ru 06:36
Общество
Коронавирусом заражены еще 12 жителей Самарской области
По данным регионального оперативного штаба на 22 апреля количество пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция увеличилось на 12 человек.
ГТРК Самара 03:49
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru 20 апреля в 22:55
Футбол
Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен на нефть на «Спартак»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, как падение цен на нефть повлияет на московский клуб.
Чемпионат 05:01
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Политика
В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай.
Российская газета 06:22
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Авто
Простоял в гараже 44 года: в Америке продают Mercedes за 84 млн рублей
Редкий автомобиль оценивают в 1 095 000 долларов (84,3 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Российская газета 05:45
Авто
Контроль пропусков камерами не уменьшил число автомобилей в Москве
Количество автомобилей на дорогах Москвы держится примерно на том же уровне, как и до введения контроля пропусков с помощью камер фото и видеофиксации нарушений ПДД.
Вести.Ru 06:24
Экономика
«Мечел» договорился о реструктуризации долгов на 10 лет и продаже Эльги
«Мечел» Игоря Зюзина завершил сделку по продаже 51% Эльгинского угольного комплекса, владеющего крупнейшим в России месторождением коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд т) компании «А-Проперти» Альберта Адволяна, сооснователя телекоммуникационного оператора Yota.
РБК 06:34