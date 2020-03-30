Коронавирус
РИА НовостиЦена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года
Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась в абсолютном исчислении до 16,2 доллара за баррель. Об этом сообщает ценовое агентство Argus Media. Таким образом, цены на Urals в пятницу, 27 марта, достигли минимального уровня с 1999 года.
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