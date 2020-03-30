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РИА НовостиРИА НовостиЦена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась в абсолютном исчислении до 16,2 доллара за баррель. Об этом сообщает ценовое агентство Argus Media. Таким образом, цены на Urals в пятницу, 27 марта, достигли минимального уровня с 1999 года.
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Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

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В «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть

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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
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Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына Татьяна Брухунова все же подтвердила рождение сына.
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В Республиканской клинической больнице планируют развернуть корпус из-за сложной эпидемиологической ситуации.
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Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.
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