Энергетика
РамблерЦена на российскую нефть стала отрицательной
Спотовая цена на российскую нефть Urals достигла отрицательных значений вслед за американской WTI. Баррель нефти Urals с поставкой немедленно опустился до минус двух долларов.
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Нефть российской марки Urals достигла отрицательной цены в -2 доллара
Комсомольская правдавчера в 16:04
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Комментарии
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
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Astera 14:21
Футбол
Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что после пандемии коронавируса клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придётся учиться жить по средствам.
RT на русском 14:35
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Шоу-бизнес
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Игры
У Desperados III появилась дата релиза: 16 июня
Игромания.ру 09:39
Армия и оружие
Власти Италии просят российских военных помочь Брешии
Как сообщает ToDay News Ufa, власти Ломбардии просят о помощи российских военных специалистов, которые помогают Италии в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 13:16
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Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения» после пандемии коронавируса.
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Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Происшествия
Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса
Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Наука
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Политика
«Коммерсант» узнал возможные даты голосования по Конституции
В качестве возможных дат власти обсуждали 24 июня или 8 июля. Об этом журналистам рассказали близкие к администрации президента источники.
URA.Ru 21:03
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
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Известия 22:56
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Экономика
Самое страшное ещё впереди. Или нет? Эксперты — о том, что ждёт наши кошельки из-за коронавирусного кризиса
Какое будущее ждёт наши кошельки, какие сценарии развития прогнозируют экономисты, какие сферы бизнеса могут исчезнуть навсегда, а у каких есть шанс взлететь, узнала журналист Мария Тищенко.
НГС 20:00
Религия
Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей
Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей .
Znak.com 09:04
Технологии
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета 22:18
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Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Политика
Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье
Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
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Врач назвал самый опасный гаджет во время пандемии
Бездумное использование мобильных телефонов во время режима самоизоляции может испортить зрение навсегда.
РИА Новости 22:45
Общество
Кадыров посоветовал всем мужчинам побриться наголо
Грозный, 20 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в условиях необходимости соблюдения режима самоизоляции и закрытия парикмахерских мужчинам самое время побриться наголо.
REGNUM вчера в 10:46
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Здоровье
В Бурятии число случаев коронавируса достигло 163
По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии на 22 апреля, в республике зарегистрировано 163 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:12
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия 17:18
Культура
Колян Наумов и $420 млн: «Реальные пацаны» возвращаются на ТНТ
Телепрограмма 07:47