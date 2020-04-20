Энергетика

РамблерРамблерЦена на российскую нефть стала отрицательной

Спотовая цена на российскую нефть Urals достигла отрицательных значений вслед за американской WTI. Баррель нефти Urals с поставкой немедленно опустился до минус двух долларов.
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с чего всё началось

Цена российской нефти Urals стала отрицательной

В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.
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Вслед за WTI в минус ушла российская Urals

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Стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

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Комментарии

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