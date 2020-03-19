Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияЦена на российскую нефть упала до $19 за баррель

Аналитики подчеркнули, что до такого низкого уровня цена на российскую нефть ещё не опускалась. Партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы упали ещё накануне на $5,25 — до $18,64 за баррель. Агентство отметило, что, это минимальный уровень с февраля 2002 года.
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Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

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У коронавируса обнаружили слабое место

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В Польше объявлен режим эпидемии

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Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет.
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

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Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
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Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова позволила себе сравнить советские квартиры с помойкой.
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Меркель обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.
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Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова

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Новый документ на автомобили появится в РФ

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