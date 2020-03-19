Аналитики подчеркнули, что до такого низкого уровня цена на российскую нефть ещё не опускалась. Партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы упали ещё накануне на $5,25 — до $18,64 за баррель. Агентство отметило, что, это минимальный уровень с февраля 2002 года.

Цена на российскую нефть упала до $19 за баррель

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