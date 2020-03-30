с чего всё началось

Цена на российскую нефть марки Urals на торгах в пятницу снизилась до 16,2 доллара за баррель. Это значение стало минимальным с 1999 года, сообщает Argus Media. Такая стоимость установилась на морские партии Urals.

Цена на российскую нефть упала до минимума с 1999 года

Общество Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.

Политика МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.

Музыка Земфира выпустила новую песню «Крым» Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.

Общество McDonald’s накормит работников скорой помощи бесплатно Москва, 2 апреля 2020, 20:25 — REGNUM Российское отделение компании McDonald’s присоединилось к акции, в рамках которой рестораны сети накормят работников скорой помощи бесплатно.

Политика Трамп применил закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.

Хоккей Коронавирус оставил КХЛ без «Адмирала» Команда не примет участия в следующем сезоне из-за решения правительства Приморья перенаправить средства, предусмотренные для финансирования профессиональных спортивных клубов, на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Политика Путин объявил весь апрель нерабочим Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса.

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Общество Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.

Экономика Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Здоровье На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Политика В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.