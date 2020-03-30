Энергетика

КомпанияКомпанияЦена на российскую нефть упала до минимума с 1999 года

Цена на российскую нефть марки Urals на торгах в пятницу снизилась до 16,2 доллара за баррель. Это значение стало минимальным с 1999 года, сообщает Argus Media. Такая стоимость установилась на морские партии Urals.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет
 30 марта ценовое агентство Argus Media.
РБК30 марта в 07:47

Подробнее о событии

Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

РИА Новости30 марта в 09:11

Российская нефть подешевела до уровня 90-х годов

Московский Комсомолец31 марта в 08:56

Российская нефть обновила минимум с прошлого века

Lenta.ru31 марта в 07:02

Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года

ТАСС31 марта в 06:45

Стоимость российской нефти упала на уровень 1999 года

Газета.Ru31 марта в 16:53

Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

РБК30 марта в 07:47

Цена российской нефти Urals упала до значений прошлого века

Российская газета30 марта в 07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 08:18, Ашберн

Комментарии

Политика

В Госдепе заявили о покупке США доставленного Россией медоборудования

31 марта Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав "очень большой самолет" с медицинским оборудованием По последним данным, в США заразились инфекцией более 216,5 тыс. человек, при этом смогли выздороветь более 8 тыс. человек, а погибли - 5119.
Газета.Ru 06:04
Общество

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК 07:11
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Политика

В парламенте Италии показательно избавились от флага Евросоюза

Фабио Рампелли, зампредседателя нижней палаты парламента Италии, записал видео о том, как в своем кабинете снимает флаг Евросоюза и вешает на его место итальянский.
ToDay News Ufa 31 марта в 13:08
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Кино

Вышел тизер продолжения «Поезда в Пусан»

News.ru 04:56
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Общество

Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Полиграф.Медиа вчера в 04:39
Экономика

Правительство РФ разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах

Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах.
Известия 07:46
Происшествия

162 пассажира прилетели 1 апреля из Таиланда в Иркутскую область

АиФ Иркутск вчера в 23:28
Футбол

«Норвич» пожертвует 200 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом

«Норвич» решил пожертвовать часть своих зарплат на общую сумму 200 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом.В акции примут участие футболисты, главный тренер Даниэль Фарке и владельцы клуба.
Soccer.ru 07:23
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Кино

В исторической драме «Маленькие женщины» нашли киноляп

В фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины" нашли киноляп.
Москва 24 07:15
Общество

Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом

Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
REGNUM 06:05
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце не могут развестись

Поклонники искренне надеются, что Прилучный и Муцениеце сохранят семью.
Paparazzi.ru вчера в 11:00
Футбол

Геркус рассказал, почему «Локомотив» не продал Кверквелию в «Лестер» за 17 млн евро

Как заявил Геркус, «Лестер» был готов заплатить за грузинского футболиста 15 млн фунтов (17 млн евро), однако его инициатива принять предложение не нашла поддержки у его коллег в руководстве.
Metaratings 06:21
Общество

Матвиенко объяснила, почему россияне стали покупать больше водки

Россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты, сославшись на данные Ассоциации производителей алкоголя.
РИА Новости 07:46
Технологии

Число ежедневных пользователей Zoom превысило 200 млн

Сервис видеоконференций Zoom в своем блоге сообщил, что в марте 2020 года количество ежедневных пользователей превышало 200 млн человек.
Коммерсантъ 07:44
Энергетика

Экспортная стоимость российской нефти Urals ушла в минус

Цены на нефть марки Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает агентство Argus.
Газета.Ru 02:24
Общество

Большинство граждан России оказались без сбережений в кризис

Более 60% респондентов отметили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. 34,6% из них недостает значительной суммы.
RuNews24.ru 31 марта в 00:46
Общество

Не успевшим выехать из шенгенской зоны россиянам продлят визы

Граждан России и других стран, которые не успели выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за коронавируса COVID-19, не будут штрафовать.
Коммерсантъ 05:40
Единоборства

Фергюсон потребовал лишить Нурмагомедова чемпионского пояса

Lenta.ru 07:42
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета 07:29
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Космос

NASA приготовилось нанести удар по летящему к Земле астероиду

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA намерено нанести кинетический по летящему к Земле астероиду.
Московский Комсомолец 31 марта в 04:09
Общество

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Газета.Ru 06:03
Шоу-бизнес

«Я его не выпущу»: Любови Успенской «подарили» молодого фаворита

66-летняя исполнительница городских романсов Любовь Успенская увлеклась молодым музыкантом Леваном Кбилашвили.
Popcornnews.ru 05:47
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Кубань 24 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное