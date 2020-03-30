с чего всё началось

Цена на российскую нефть марки Urals на торгах в пятницу снизилась до 16,2 доллара за баррель. Это значение стало минимальным с 1999 года, сообщает Argus Media. Такая стоимость установилась на морские партии Urals.

Цена на российскую нефть упала до минимума с 1999 года

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Футбол «Норвич» пожертвует 200 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом «Норвич» решил пожертвовать часть своих зарплат на общую сумму 200 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом.В акции примут участие футболисты, главный тренер Даниэль Фарке и владельцы клуба.

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Технологии Число ежедневных пользователей Zoom превысило 200 млн Сервис видеоконференций Zoom в своем блоге сообщил, что в марте 2020 года количество ежедневных пользователей превышало 200 млн человек.

Энергетика Экспортная стоимость российской нефти Urals ушла в минус Цены на нефть марки Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает агентство Argus.