с чего всё началось

Цена на российскую нефть марки Urals на торгах в пятницу снизилась до 16,2 доллара за баррель. Это значение стало минимальным с 1999 года, сообщает Argus Media. Такая стоимость установилась на морские партии Urals.

Цена на российскую нефть упала до минимума с 1999 года

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Здоровье В итальянском доме престарелых пояснили сообщения о «странных» смертях Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи не связывает смерть пятерых пациентов напрямую с заражением коронавирусом, но не исключает этого, так как тесты на вирус в учреждении не проводились.

Общество В России могут продлить нерабочую неделю Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.

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Политика США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.

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Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.