Энергетика
Новые ИзвестияЦена на российскую нефть ушла в минус
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь значит, что в течение прошедших двух дней стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой Urals можно продавать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, говорит Парно.
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Добывать не бросим: Эксперт об «отрицательной» стоимости нефти Urals
Национальная служба новостей05:28
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