Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии уменьшится в цене на 1 белорусскую копейку или 0,3 рубля с 3 мая. Соответствующую информацию предоставил государственный концерн "Белнефтехим". Примечательно, что это уже тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в республике в этом году.

Цена на топливо в Белоруссии снизится на 1 копейку

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