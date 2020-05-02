Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦена на топливо в Белоруссии снизится на 1 копейку

Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии уменьшится в цене на 1 белорусскую копейку или 0,3 рубля с 3 мая. Соответствующую информацию предоставил государственный концерн "Белнефтехим". Примечательно, что это уже тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в республике в этом году.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Стоимость бензина на АЗС Белоруссии изменится в тринадцатый раз с начала года

Народные новости10:27

АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку

Политика Сегодня10:15

В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

РИА Новости09:30

В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

ИА Красная Весна09:57

В Белоруссии снизят цены на топливо

News.ru09:53

Топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снова подешевеет

ПРАЙМ09:32

Цена на топливо в Белоруссии снизится на 1 копейку

Экономика сегодня10:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:39, Ашберн

Минус одна копейка. 3 мая снова подешевело автомобильное топливо

КП - Беларусь09:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:39, Ашберн

Комментарии

Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
2,2K
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
1,2K
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1,1K
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
265
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

РИА Новости 10:22
93
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
328
Общество

Кошка принесла котёнка для спасения в госпиталь

Кошка принесла котенка в госпиталь в Стамбуле Такая удивительная и трогательная история произошла в Стамбуле, Турция.
SM News 06:39
4
Политика

Андрея Белоусова назначили и.о. премьер-министра РФ

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьер-министра России.
Национальная служба новостей 30 апреля в 13:21
103
Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
2,1K
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
75
Политика

Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня

Отрывок из передачи выложил в своем аккаунте в соцсети Instagram ее автор Павел Зарубин.
Российская газета 09:32
951
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
654
Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
11
Происшествия

Оцепление и провокаторы: в Одессе отмечают годовщину трагедии 2 мая

Свободная Пресса 10:15
1
Хоккей

«Салават Юлаев» сменит главного тренера

«Салават Юлаев» начнет новый сезон КХЛ с новым главным тренером — Николай Цулыгин покинет уфимский клуб. Об этом сообщил портал «Чемпионат».
News102.ru 29 апреля в 08:07
7
Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Lenta.ru 03:24
31
Общество

Тест на коронавирус покажет результат на третий день после заражения

Тест на коронавирус показывает результат не третий день после предполагаемого заражения.
Известия 10:04
1
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
4
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,3K
Здоровье

На разворачивание госпиталя в Екатеринбург-ЭКСПО потратят ₽190 млн

Кислородный концентратор поставят к 25 мая. Его будут монтировать на каждом этапе. Общая стоимость работ оценивается в 190,4 млн рублей.
Уральский меридиан 08:07
17
Спорт

WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
Metaratings 30 апреля в 14:06
1
Здоровье

Пациенты с коронавирусом выздоравливают долго, заявила Попова

Пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжительное время выздоравливают от болезни, и диагноз "здоров" не будет поставлен до полного избавления от вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:11
2
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
365
Фигурное катание

Медведева закрыла комментарии в соцсетях

Матч ТВ 07:34
Происшествия

В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19

Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
13
Политика

Песков объяснил свои слова о материальной помощи россиянам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил свои слова о материальной помощи россиянам в связи со сложной экономической ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 30 апреля в 15:35
4,9K
Политика

США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия

США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 30 апреля в 19:58
46
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у жены одну из квартир

Отмечается, что в конце 2019 года в суд поступил иск от жены Жигунова Веры Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 09:56
201
Шоу-бизнес

На Бари Алибасова написали заявление в СК

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев подал заявление в Следственный комитет на продюсера Бари Алибасова.
РИА Новости 09:05
11
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное