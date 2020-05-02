Энергетика
Экономика сегодняЦена на топливо в Белоруссии снизится на 1 копейку
Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии уменьшится в цене на 1 белорусскую копейку или 0,3 рубля с 3 мая. Соответствующую информацию предоставил государственный концерн "Белнефтехим". Примечательно, что это уже тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в республике в этом году.
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