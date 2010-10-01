Экономика
Аргументы и ФактыЦена на золото достигла $1700 за тройскую унцию впервые с 2012 года
Цена на золото выросла на 1,9% и достигла отметки в 1704,3 доллара за тройскую унцию, об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз такая стоимость была зафиксирована в декабре 2012 года.
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Энергетика
Мировые цены на нефть упали почти на треть
Напомним, 4 декабря 2018 года сообщалось что цены на нефть за день упали более чем на 5%. 18 декабря цена на нефть марки Brent опустилась до минимума с октября 2017 года.
Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Энергетика
Саудиты объявили нефтяную войну России: цены рухнули
Финансовое издание Financial Times заявляет, что Саудовская Аравия объявила России нефтяную войну и нынешний обвал — только начало.
Космос
Грузовой корабль SpaceX Dragon прибыл к МКС
Космический корабль Dragon компании SpaceX захвачен манипулятором Международной космической станции 9 марта, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
Политика
Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Происшествия
В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону
Напомним, что в прошлом году СК России возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.
Экономика
России предсказали санкции и доллар по 85 рублей
Курс доллара вырастет до 85 рублей, если стоимость нефти эталонной марки Brent удержится на уровне 30 долларов за баррель несколько недель.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Биатлон
Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за буллинга со стороны норвежских болельщиков.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Общество
Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном
Артистка Елена Степаненко во время своего концерта пошутила на тему развода с экс-супругом Евгением Петросяном.
Общество
Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна
NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Общество
Протоиерей Смирнов объявил мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов 9 марта в эфире радио "Радонеж" призвал жителей России пересмотреть свое отношение к мигрантам, так как, по мнению священнослужителя, в обозримом будущем они составят большинство населения страны.
Экономика
Экономист спрогнозировал рост цен на нефть и укрепление рубля
Хазин выразил уверенность, что к вечеру понедельника цена на нефть вырастет до отметки около $40 за баррель.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 5 поступит в продажу 13 марта
Сегодня Xiaomi, наконец, объявила, что 75-дюймовый Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro поступят в продажу 13 марта.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Экономика
Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции
Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
Происшествия
Глава наркоконтроля Ненецкого округа найден мертвым
Глава наркоконтроля Ненецкого автономного округа найден мертвым у себя дома.
Политика
Запрет недвижимости за рубежом не пропишут в Конституции
Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституции, сообщил, что такого запрета нет и не было в Конституции.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.