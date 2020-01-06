Экономика
Мойка78Цена на золото достигла максимума с 2013 года
Напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам — 6 января стоимость его приблизилась к 1600 долларов за унцию, что стало самым высоким уровнем с 2013 года.
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Цены на золото скорректировались во вторник после рекордного роста
Московский Комсомолецвчера в 23:59
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфаксвчера в 07:42
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Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару
Как сообщает телеканал Sky News, несколько ракет разорвались на военной базе "Аль-Асад" в Ираке, где дислоцируются американские военные.
Общество
Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых Tesla в Китае
Глава компании Tesla Илон Макс отметил церемонию начала продаж автомобилей Tesla Model 3 в Китае необычным танцем.
Общество
Начались похороны иранского генерала Сулеймани
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Политика
Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет на празднование 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау из-за отказа организаторов дать ему слово.
Авто
УАЗ опубликовал новые детали о «Русском Прадо»
Новый рамный внедорожник от УАЗа, который готовят к выпуску на Ульяновском автозаводе, прозван "Русским Прадо".
Армия и оружие
Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Наука
Спасительные губки: морские животные защитят сердца при химиотерапии
Как пояснил «Известиям» заведующий Лабораторией химии гликоконъюгатов ИОХ РАН Николай Нифантьев, вещество было выделено дальневосточными учеными из редкой голубой морской губки Неопетрозии (Neopetrosia spp.).
Армия и оружие
США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном
США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
Шоу-бизнес
Джигарханян перестал узнавать родственников
Народный артист СССР Армен Джигарханян перестал узнавать родственников, заявила в эфире программы «Пусть говорят» бывшая возлюбленная актёра пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри не приехали на праздник Кейт Миддлтон
После богослужения вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества, пишет Teleprogramma.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Хоккей
Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ
Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
Авто
В России прекратились продажи пикапа Foton Tunland
Поставки Foton Tunland были прекращены уже давно, в конце прошлого года дилеры распродали оставшиеся машины.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала дом в Майами
Самойлова показала просторный дом, в котором теперь будет жить звездная семья: апартаменты в светлых тонах с панорамными окнами, собственными гаражом и бассейном.
Шоу-бизнес
Фото Светланы Ходченковой на шесте разочаровало фанатов
Кадр разочаровал поклонников звезды, которые подозревали её в беременности.
Армия и оружие
Израильские ВВС и ПВО приведены в полную боевую готовность
Израильские военно-воздушные силы и системы противовоздушной обороны приведены полную боевую готовность после атаки Ирана на военные базы США в Ираке.
Гаджеты
Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X
По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
Фигурное катание
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки
«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
Музыка
Омский народный хор спел в «Вечернем Урганте»
Политика
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
Авто
Mercedes-Benz отзывает около 750 тысяч авто из-за люков
Пресс-служба немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz объявила о начале отзывной компании около 750 тыс. легковых транспортных средств в США, из-за обнаруженной проблемы с панорамным люком.
Происшествия
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
Армия и оружие
Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Общество
Россиян предупредили о снижении пенсий
Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.