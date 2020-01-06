Экономика
Мойка78Цена на золото достигла максимума с 2013 года
Напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам — 6 января стоимость его приблизилась к 1600 долларов за унцию, что стало самым высоким уровнем с 2013 года.
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Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфаксвчера в 07:42
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Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Общество
СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани
Происшествия
В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек
В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек, чьи тела были обнаружены 4 января в арендованной квартире в Киеве, сообщает РИА Новости.
Политика
В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории
На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Экономика
Стоимость потокового сервиса Disney+ превысила 100 миллиардов
Рыночная стоимость нового потокового сервиса Walt Dusney превысили 100 миллиардов долларов.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Ливийская национальная армия под командованием Халифа Хафтар полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт.
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Гаджеты
AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700M и RX 5600M
Исходя из маркетингового позиционирования, Radeon RX 5700M обеспечит безапеляционный «гейминг», а Radeon RX 5600M – это высокопроизводительная модель.
Наука
Генная терапия помогла мышам с «деменцией боксеров»
Хроническая травматическая энцефалопатия, которую изначально называли «деменцией боксеров» — вызываемое частыми травмами головы нейродегенеративное заболевание, похожее на болезнь Альцгеймера.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом мальчика из США
Торгово-производственная сеть IKEA обязалась выплатить $46 млн семье двухлетнего мальчика из США, которого насмерть придавило комодом её производства, сообщило 6 января агентство Associated Press.
Кино
Обладателями «Золотого глобуса» стали Брэд Питт и Рене Зеллвегер
На 77-й церемонии вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", которая состоялась сегодня в Лос-Анджелесе, награду за лучшую роль второго плана получил Брэд Питт за фильм "Однажды в Голливуде".
Футбол
Гетце покинет дортмундскую «Боруссию»
Гаджеты
Линейка смартфонов Realme 5 пользуется огромной популярностью
Китайская компания Realme представила свою бюджетную линейку смартфонов Realme 5 в августе прошлого года.
Армия и оружие
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Происшествия
В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, водитель автомобиля открыл стрельбу по детям из-за того, что они бросили в его машину снежок.
Политика
Гуаидо снят с поста главы Нацассамблеи Венесуэлы
Общество
Маск станцевал на открытии завода Tesla в Шанхае
«Отец» компании Tesla, один из самых богатых американских предпринимателей Илон Маск исполнил эксцентричный танец с элементами стриптиза на презентации электрических внедорожников Model Y, выпускаемых на китайском заводе в Шанхае.
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения
Доктор Александр Мясников рассказал о пяти популярных у россиян бесполезных народных методов лечения.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Армия и оружие
Южная Корея перебросила комплекс ПРО Patriot в Сеул, сообщили СМИ
Южная Корея передислоцировала американский противоракетный комплекс Patriot из юго-восточного региона в центральный Сеул для усиления защиты ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Политика
Российский ракетный крейсер не вписался в пирс в Турции
В Стамбуле на кадры смартфонов туристов попали кадры того, как российский боевой корабль «Маршал Устинов» пытается подойти к пирсу, но все попытки оканчиваются неудачей.
Общество
Греция и Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов в эфире «Болгарского национального радио» заявил, что Греция и Северная Македония начали получать газ по магистрали «Турецкий поток».
Музыка