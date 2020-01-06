Напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам — 6 января стоимость его приблизилась к 1600 долларов за унцию, что стало самым высоким уровнем с 2013 года.

Цена на золото достигла максимума с 2013 года

Происшествия В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек, чьи тела были обнаружены 4 января в арендованной квартире в Киеве, сообщает РИА Новости.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Происшествия Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.

Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.

Кино Обладателями «Золотого глобуса» стали Брэд Питт и Рене Зеллвегер На 77-й церемонии вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", которая состоялась сегодня в Лос-Анджелесе, награду за лучшую роль второго плана получил Брэд Питт за фильм "Однажды в Голливуде".

Общество Маск станцевал на открытии завода Tesla в Шанхае «Отец» компании Tesla, один из самых богатых американских предпринимателей Илон Маск исполнил эксцентричный танец с элементами стриптиза на презентации электрических внедорожников Model Y, выпускаемых на китайском заводе в Шанхае.

Происшествия В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.

Армия и оружие Южная Корея перебросила комплекс ПРО Patriot в Сеул, сообщили СМИ Южная Корея передислоцировала американский противоракетный комплекс Patriot из юго-восточного региона в центральный Сеул для усиления защиты ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.