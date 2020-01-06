Экономика

Мойка78Мойка78Цена на золото достигла максимума с 2013 года

Напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам — 6 января стоимость его приблизилась к 1600 долларов за унцию, что стало самым высоким уровнем с 2013 года.
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Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54

Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ruвчера в 13:13

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35
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Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета вчера в 20:42
Происшествия

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Общество

СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани

RT на русском 05:19
Происшествия

В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек

В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек, чьи тела были обнаружены 4 января в арендованной квартире в Киеве, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 10:24
Политика

В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Экономика

Стоимость потокового сервиса Disney+ превысила 100 миллиардов

Рыночная стоимость нового потокового сервиса Walt Dusney превысили 100 миллиардов долларов.
Kinonews.ru 06:13
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Lenta.ru вчера в 23:39
Теннис

Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 00:27
Армия и оружие

Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

Ливийская национальная армия под командованием Халифа Хафтар полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт.
REGNUM вчера в 11:46
Происшествия

В Карачаево-Черкесии скорая помощь насмерть сбила ребенка

РИА Новости 05:23
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru вчера в 08:19
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
Гаджеты

AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700M и RX 5600M

Исходя из маркетингового позиционирования, Radeon RX 5700M обеспечит безапеляционный «гейминг», а Radeon RX 5600M – это высокопроизводительная модель.
iXBT.com 00:11
Наука

Генная терапия помогла мышам с «деменцией боксеров»

Хроническая травматическая энцефалопатия, которую изначально называли «деменцией боксеров» — вызываемое частыми травмами головы нейродегенеративное заболевание, похожее на болезнь Альцгеймера.
N+1 04 января в 08:17
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом мальчика из США

Торгово-производственная сеть IKEA обязалась выплатить $46 млн семье двухлетнего мальчика из США, которого насмерть придавило комодом её производства, сообщило 6 января агентство Associated Press.
REGNUM 00:26
Кино

Обладателями «Золотого глобуса» стали Брэд Питт и Рене Зеллвегер

На 77-й церемонии вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", которая состоялась сегодня в Лос-Анджелесе, награду за лучшую роль второго плана получил Брэд Питт за фильм "Однажды в Голливуде".
Life.ru вчера в 02:46
Футбол

Гетце покинет дортмундскую «Боруссию»

ProstoProSport 06:33
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Линейка смартфонов Realme 5 пользуется огромной популярностью

Китайская компания Realme представила свою бюджетную линейку смартфонов Realme 5 в августе прошлого года.
UfaTime.ru 04:04
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
РБК 02:54
Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, водитель автомобиля открыл стрельбу по детям из-за того, что они бросили в его машину снежок.
RT на русском 02:07
Политика

Гуаидо снят с поста главы Нацассамблеи Венесуэлы

RT на русском 05 января в 13:49
Общество

Маск станцевал на открытии завода Tesla в Шанхае

«Отец» компании Tesla, один из самых богатых американских предпринимателей Илон Маск исполнил эксцентричный танец с элементами стриптиза на презентации электрических внедорожников Model Y, выпускаемых на китайском заводе в Шанхае.
Picsnews.net 05:58
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Доктор Александр Мясников рассказал о пяти популярных у россиян бесполезных народных методов лечения.
Твой Континент 05 января в 13:58
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
RT на русском 05:13
Армия и оружие

Южная Корея перебросила комплекс ПРО Patriot в Сеул, сообщили СМИ

Южная Корея передислоцировала американский противоракетный комплекс Patriot из юго-восточного региона в центральный Сеул для усиления защиты ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РИА Новости 00:46
Политика

Российский ракетный крейсер не вписался в пирс в Турции

В Стамбуле на кадры смартфонов туристов попали кадры того, как российский боевой корабль «Маршал Устинов» пытается подойти к пирсу, но все попытки оканчиваются неудачей.
ИнфоСМИ 03:42
Общество

Греция и Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов в эфире «Болгарского национального радио» заявил, что Греция и Северная Македония начали получать газ по магистрали «Турецкий поток».
Профиль 05 января в 11:20
Музыка

Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»

Пятый канал вчера в 15:18
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