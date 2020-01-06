Экономика

Мойка78Мойка78Цена на золото достигла максимума с 2013 года

Напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам — 6 января стоимость его приблизилась к 1600 долларов за унцию, что стало самым высоким уровнем с 2013 года.
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Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ruвчера в 13:13

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35
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Политика

Васильев поднялся в рейтинге влияния глав регионов РФ

АПЭК составило рейтинг влияния глав регионов РФ в декабре прошлого года.
Зори Табасарана 05:53
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
РБК 02:54
Общество

СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани

RT на русском 05:19
Политика

Политолог оценил признание Пентагона террористической организацией

Решение о признании Пентагона террористической организацией было логичным, ведь Вашингтон первым признал террористами Корпус стражей исламской революции (КСИР).
РЕН ТВ 04:58
Политика

Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
RT на русском 06:18
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Религия

Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».
Lenta.ru 05:36
Армия и оружие

Генсек НАТО рассказал, кто принимал решение о ликвидации Сулеймани

Столтенберг отметил, что страны альянса обеспокоены обострением ситуации на Ближнем Востоке, а также действиями Ирана касательно ядерной программы.
Росбалт вчера в 14:06
Общество

Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест

Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
RT на русском 05:20
Футбол

Bild: Гетце уйдет из «Боруссии» по окончании сезона

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце покинет клуб, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Bild.
Бомбардир.ру 06:12
Футбол

Российский миллиардер может приобрести львовские «Карпаты»

Львовские "Карпаты" в скором времени могут сменить владельца. Об этом сообщается на сайте фанатов клуба.
Sport.ru 06:14
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
RT на русском 05:13
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Общество

В Крыму прокомментировали слова российского блогера об «аннексии»

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в беседе с РИА Новости Крым осудил высказывания российского блогера и феминистки Александры Митрошиной об "аннексии Крыма".
РИА Новости Крым 04:03
Политика

В Израиле осудили раввина, оскорбившего репатриантов из СССР

Целый ряд израильских политиков осудил главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа за его оскорбительные высказывания в адрес русскоязычных граждан страны, пишет портал The Times of Israel.
РИА Новости 06:00
Кино

Был определен самый кассовый мультфильм в истории

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
Псковское агентство информации 04:43
Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 04:37
Футбол

Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
Свободная Пресса вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала свой дом в Майами

В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Bimru.ru вчера в 06:40
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском вчера в 06:20
Авто

В Сети показали первые изображения нового кросс-купе Volkswagen

В 2020 году Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер Nivus, который сначала появится в Южной Америке, а затем и на других рынках.
Автоновости дня 05:37
Общество

Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»

Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Комсомольская правда вчера в 07:30
Хоккей

Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которой он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Российская газета 02:41
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости вчера в 07:43
Здоровье

Патриарх Кирилл и глава Минздрава в Рождество посетили детскую больницу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в Москве.
Вести.Ru 06:18
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
News-24.ru вчера в 07:11
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Взгляд.ру вчера в 15:42
Политика

США отказали главе МИД Ирана в визе

Вашингтон отказал министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу в визе, сообщает Reuters со ссылкой на американское должностное лицо.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Гаджеты

Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com вчера в 18:11
Как работают Яндекс.Новости?
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