Экономика
Мойка78Цена на золото достигла максимума с 2013 года
Напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам — 6 января стоимость его приблизилась к 1600 долларов за унцию, что стало самым высоким уровнем с 2013 года.
Читать в источнике
Оценить163
Подробнее о событии
Показать все источники
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфаксвчера в 07:42
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Политика
Васильев поднялся в рейтинге влияния глав регионов РФ
АПЭК составило рейтинг влияния глав регионов РФ в декабре прошлого года.
Армия и оружие
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
Общество
СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани
Политика
Политолог оценил признание Пентагона террористической организацией
Решение о признании Пентагона террористической организацией было логичным, ведь Вашингтон первым признал террористами Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Религия
Лукашенко предрек Белоруссии непростой год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».
Армия и оружие
Генсек НАТО рассказал, кто принимал решение о ликвидации Сулеймани
Столтенберг отметил, что страны альянса обеспокоены обострением ситуации на Ближнем Востоке, а также действиями Ирана касательно ядерной программы.
Общество
Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест
Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
Футбол
Bild: Гетце уйдет из «Боруссии» по окончании сезона
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце покинет клуб, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Bild.
Футбол
Российский миллиардер может приобрести львовские «Карпаты»
Львовские "Карпаты" в скором времени могут сменить владельца. Об этом сообщается на сайте фанатов клуба.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Общество
В Крыму прокомментировали слова российского блогера об «аннексии»
Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в беседе с РИА Новости Крым осудил высказывания российского блогера и феминистки Александры Митрошиной об "аннексии Крыма".
Политика
В Израиле осудили раввина, оскорбившего репатриантов из СССР
Целый ряд израильских политиков осудил главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа за его оскорбительные высказывания в адрес русскоязычных граждан страны, пишет портал The Times of Israel.
Кино
Был определен самый кассовый мультфильм в истории
Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона
Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
Футбол
Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала свой дом в Майами
В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Авто
В Сети показали первые изображения нового кросс-купе Volkswagen
В 2020 году Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер Nivus, который сначала появится в Южной Америке, а затем и на других рынках.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Хоккей
Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»
Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которой он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Здоровье
Патриарх Кирилл и глава Минздрава в Рождество посетили детскую больницу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в Москве.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Политика
США отказали главе МИД Ирана в визе
Вашингтон отказал министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу в визе, сообщает Reuters со ссылкой на американское должностное лицо.
Гаджеты
Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X
Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.