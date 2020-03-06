Экономика
Газета.RuЦена на золото достигла максимума за последние семь лет
Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций.
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Цены на золото демонстрируют максимальный недельный рост с 2016 года на фоне коронавируса
Вести.Ru06 марта в 02:58
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