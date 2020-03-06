Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций.

Цена на золото достигла максимума за последние семь лет

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