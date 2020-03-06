Экономика

Газета.RuГазета.RuЦена на золото достигла максимума за последние семь лет

Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Цены на золото демонстрируют максимальный недельный рост с 2016 года на фоне коронавируса

Вести.Ru06 марта в 02:58

Цена золота достигла пика за 7 лет

Интерфакс06 марта в 10:26

Золото дешевеет более чем на 1% после утреннего роста, корректируясь на статистике из США

ПРАЙМ06 марта в 11:52

Цена на золото достигла максимума за последние семь лет

Газета.Ru06 марта в 10:47

Цена золота достигла максимума за семь лет

ГЛАС.RU06 марта в 03:31

Из-за коронавируса рынок перешел на золото: цены на максимуме с 2013-го

РБК07 марта в 07:53

Цена золота достигла максимума за последние восемь лет

Известиявчера в 23:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Общество

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Известия вчера в 08:48
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Космос

Инопланетяне на связи. Как отслеживают сигналы внеземных цивилизаций

Ученые, начиная со второй половины XX века, целенаправленно изучают возможность существования внеземной жизни внутри Солнечной системы и за её пределами.
ГТРК Южный Урал вчера в 13:09
Энергетика

Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 19:08
Гаджеты

Выход iPhone 12 с 5G может задержаться

Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
The GEEK 07 марта в 05:08
Кино

Disney снимет сериал-приквел «Красавицы и чудовища»

Inc-news.ru 06 марта в 16:14
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости вчера в 16:42
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском 07 марта в 14:17
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Биатлон

Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
News.ru вчера в 12:32
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском вчера в 16:14
Космос

Ученые нашли способ быстрее преодолеть расстояние к Урану и Нептуну

Вечерний курьер 06 марта в 11:10
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 13:48
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:44
Армия и оружие

Сирийская ракета насквозь прошила турецкий бронетранспортёр ACV-15

В результате прямого попадания противотанковой ракеты, последняя прошила бронированное транспортное средство насквозь, уничтожив не менее 5 террористов.
Avia.pro вчера в 21:16
Происшествия

Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Коммерсантъ вчера в 12:55
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости 07 марта в 23:57
Здоровье

Влияние коронавируса сравнили с комбинацией СПИДа и ОРВИ

Специалисты больницы Чжуннань в китайском Ухане заявили в интервью Global Times, что заболевание, вызываемое новым коронавирусом, оставляет в организме человека след на всю жизнь.
Московский Комсомолец вчера в 07:31
Происшествия

Массовая перестрелка байкеров произошла в США

Газета.Ru вчера в 17:08
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили фестиваль музыки в Лондоне

Герцог и герцогиня Сассекские продолжают свой прощальный тур по королевским мероприятиям: на этот раз Гарри и Меган посетили фестиваль музыки Mountbatten в Альберт-Холле, чтобы послушать оркестр Королевской морской пехоты Великобритании.
Super.ru 07 марта в 15:27
Общество

Столетний житель Китая вылечился от коронавируса

Столетний житель Китая смог побороть новый тип коронавируса.
Gazeta.SPb вчера в 14:45
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей вчера в 03:43
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Происшествия

В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком

ТАСС вчера в 10:55
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное